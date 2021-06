Mujeres y hombres de Cuautlixco apoyarán a Juanita Guerra

En atención a la invitación de ejidatarios de Cuautlixco, en el municipio de Cuautla, Juanita Guerra Mena, candidata a diputada federal de Morena por el Distrito 3 de Morelos, se reunió con ellos este martes en instalaciones del pozo III, donde le expresaron su apoyo por el compromiso que ha demostrado con el campo.





“Es evidente que tiene pleno conocimiento del tema, que está empapada de todo lo agrario; así queremos una candidata, para que nos represente en la Cámara de Diputados. No queremos a alguien que vayamos a ver y que no esté, que nos los nieguen o que no conozca de estos temas”, aseguró Rey David Valdez, ejidatario de la comunidad.





La candidata a diputada federal informó a los ejidatarios sobre su compromiso para dar continuidad al exhorto que envió el partido de Morena al ejecutivo federal sobre el tema de concesiones.





“El problema no es de estas comunidades o del estado de Morelos, el problema es en todo el país, por ello me he reunido con los distintos ejidos del Cuautla, Ayala, Axochiapan, Tlaltizapán y Tepalcingo, correspondientes a mi distrito, para informarles sobre el exhorto respetuoso que los diputados de Morena hicieron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, donde solicitan el otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones de aguas nacionales a los usuarios que cuenten con títulos cuya vigencia haya expirado





Con todos ellos me he comprometido, si me brindan la oportunidad de ser su diputada federal, a dar seguimiento a este exhorto a fin de que se emita un decreto que otorgue facilidades administrativas para el otorgamiento de nuevas concesiones”, informó.

Con información del equipo de campaña de Juanita Guerra.