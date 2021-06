Mujeres piden a las autoridades electorales vetar a los agresores

La paridad electoral no fue suficiente en esta jornada electoral coinciden mujeres feministas, pues los derechos se deben garantizar también cerrándole la puerta a las agresiones y a quienes las ejercen tanto en el ámbito privado como en el público lo cual se quedó a deber pese al compromiso de los órganos electorales.

La devolución de la candidatura a Raúl Tadeo Nava, candidato a la diputación federal, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), fue un gran retroceso coinciden por lo que ante la tendencia decidieron emprender una campaña que al inicio parecía “en solitaria” y luego se fueron sumando más mujeres.

Adriana Mujica Murias, subió a sus redes sociales una campaña en la que invitó a evitar darle votos a los candidatos señalados como agresores de mujeres, sea cual fuese el tipo de violencia ejercida.

“Cuernavaca tiene Alerta de Violencia de Género, ¿por quien piensas votar respeta a las mujeres?”, decía en la red social Facebook u otra mas con el mensaje “Ningún agresor al poder, si golpeó, amenazó, violó, violentó a alguna mujer, no le demos el voto”.

Mensajes que poco a poco se fueron replicando a lo largo de las días previos y el mismo domingo 6 de junio, mismos que fueron acompañados de comentarios de apoyo.

De la agrupación Género 33, Ariadna Urbina, dijo que “es evidente que falta claridad y más desarrollo de conceptos como el de modo honesto de vivir; se debe trascender cuando se habla o analiza la violencia y mientras a quienes les toca definir y decidir no amplíen su mirada y conocimiento desde una perspectiva de género; mientras exista dificultad para juzgadoras/es para comprender la violencia simbólica contra las mujeres, mientras limiten su análisis a una interpretación de lo que se lee y no sus implicaciones... la mirada masculina hegemónica y patriarcal este país y este estado no avanzaremos hacia una verdadera igualdad”.

Lamentó que no existan otro tipo de implicaciones para quienes decidan “con tal desprecio” sobre la vida e integridad de las mujeres políticas.