Mujeres embarazadas acuden a recibir la vacuna anticovid

Mujeres embarazadas acuden a módulos de vacunación quienes señalan que previo al recibir la inmunización acudieron con sus médicos para saber si no era de riesgo vacunarse.

Ilse, joven del municipio de Yautepec, señaló que tras informarse que se abría la posibilidad de que mujeres embarazadas pudieran vacunarse, y que este lunes y martes podrían hacerlo las mujeres embarazadas residentes de Yautepec, ella acudió de inmediato a su médico, ante las dudas que tenía sobre la vacuna.

“Supe que venía la vacuna a Yautepec, por lo que decidí ir a ver a mi médico, para aclarar mis dudas, ya que mucho tiempo dijeron que no era bueno vacunar a mujeres embarazadas, pero ayer que lo visitó me dijo que era la mejor protección para mi hijo y para mí, detalló.

Por lo sé este día refirió que tras consultar a su médico, este martes acudió a la sede del Centro Deportivo Yautepec, para recibir la primera dosis de vacunación de AstraZeneca, con la cual considera la a protege a ella y su hijo ante el virus.

“Tengo 19 semanas de gestación, vienes con los nervios, pero yo previo a venir fui a informarme con mi médico y él me dijo que me vacunara por mí y mi hijo, por eso hoy vine y me siento tranquila y contenta de que recibí mi primera dosis y espero no presentar ninguna reacción”, narró la mujer tras recibir su vacuna.