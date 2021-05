Continúan haciendo pruebas rápidas de Covid-19 en Jojutla

Se aplican pruebas rápidas contra el Covid-19 en Jojutla, pero no se bajará la guardia manifestó el presidente municipal al dar a conocer que se continuarán con las medidas sanitarias, dijo al confirmar que Jojutla será la sede del programa nación al de vacunación de cinco municipios.

El presidente municipal de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante, rechazó que con la entrada en Morelos al Semáforo Verde, signifique que se suspendan las medidas sanitarias, dijo al dar a conocer que incluso las personas que tengan sospechas o síntomas de Covid-19, pueden acudir por la tarde al Ayuntamiento a aplicarse la prueba rápida.

“Seguimos haciendo las pruebas rápidas para la población de Jojutla que lo requiera en un horario de 4 a 18 horas de lunes a viernes, los que quieran pueden venir” dijo al reconocer que están disponible sobre todo para las personas que tienen síntomas, ya que de resultar positivos se tienen que aislar para evitar contagios en sus propias familias.

Y acorde a lo que indica el semáforo verde, la gente tiene que ser consciente de que no puede bajar la guardia, “sigue habiendo personas infectadas, no con los números que había antes, también ha bajado la mortalidad por este virus, pero eso no significa que se deba bajar la guardia.

Flores Bustamante dijo que en los mercados van a permanecer los filtros sanitarios, los arcos sanitizantes, por que no podemos bajar la guardia, no podemos exponer a mayor número de contagios.

El alcalde de Jojutla quien participa en la contienda electoral por la presidencia municipal de Jojutla por el partido Morena, reconoció que regreso de su licencia para atender algunas prioridades como el tema de la vacuna contra el Covid-19 a personas de 50 a 59 años de e4dad y mujeres embarazadas.

Y es que Jojutla será una de las dos sedes del programa nación al de vacunación para cinco municipios de la zona sur del estado, y le interesa que salga bien; “va a ser un gran reto, porque nos autorizaron solamente a nivel federal un solo espacio, La Perseverancia, y van a llegar personas de 6 municipios y eso de verdad va a ser complicado.

Durante dos días miércoles y jueves tendrán que trabajar duro para dar las garantías y condiciones para la vacunación para la población no solo de Jojutla, “evidentemente es un gran reto, ya que en dos días se aplicaran 9 mil vacunas, y de acuerdo al censo, en Jojutla tenemos 6 mil 400 personas en ese rango de edad y esperemos que todos sean vacunados.

El otro punto de vacunación será el Tecnológico Nacional de México, sede Zacatepec, que tendrá las mismas condiciones de vacunar a la población de cinco municipios y una dotación similar de vacunas.