La movilidad no varió ante el cambio de color verde en semáforo epidémico

Desde esta semana que Morelos comenzó con el semáforo verde, la movilidad no cambió mucho, en los restaurantes y en los mercados, la gente a pesar de todo, continuó usando el cubre bocas y las actividades no se reiniciaron al cien por ciento. No obstante, la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT) informó que las actividades económicas a desempeñarse y su aforo en esta etapa de reapertura, tanto esenciales y no esenciales, en lugares cerrados y al aire libre podían ser al 100 por ciento de su aforo, manteniendo estrictamente los protocolos de salud, con la finalidad de evitar contagios.

Por ello, y aunque al momento la apertura es total, la autoridad hizo un llamado a la sociedad para continuar cuidándose y portar en todo momento el Escudo de la Salud completo, uso obligatorio de cubrebocas, alcohol gel al 70 por ciento y lavado frecuente de manos, estornudo de etiqueta y mantener la sana distancia.

Incluso los empresarios sobre del ámbito restaurantero llamó a la población a no bajar la guardia ante el covid-19 para evitar el riesgo de contagio de la enfermedad. Sobre el tema, Griselda Hurtado Calderón, presidenta de la Canirac, advirtió que, de no seguir las medidas, y ante un eventual número de contagios, el retroceso a un nuevo cierre de establecimientos en el semáforo covid-19 sería catastrófico para miles de familias que dependen de la industria restaurantera.

Además, dijo que reactivar las actividades al 100 por ciento es parte fundamental en el desarrollo económico y es positivo para el estado, pero “el temor es que la emergencia sanitaria sigue activa”.

Ante lo cual, la autoridad estatal, informó que en esta etapa de la nueva normalidad, se deberán conservar las medidas de distanciamiento e higiene para la contención de contagios y evitar el retroceso en el semáforo de riesgo.

Además, se convocó a las unidades económicas a tomar con cautela el cambio a verde y cumplir a cabalidad con los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades, así como de otras medidas y protocolos sanitarios establecidos por las autoridades federales, estatales y de los centros de trabajo, a fin de tener una reactivación económica responsable.

Mientras tanto, ante este anunció en el semáforo verde las autoridades, en el ámbito estatal la Secretaría de Administración dio a conocer que todo el personal del Poder Ejecutivo se reincorporará de manera presencial en sus espacios laborales.

La dependencia estatal aseguró que el regreso será gradual de las y los servidores públicos del Gobierno de Morelos, además será ordenado y cauto.

Sobre todo, priorizando las medidas de seguridad e higiene implementadas desde el inicio de la pandemia, con el propósito de seguir con la protección de la integridad y salud de las y los trabajadores, así como de las personas que acuden a los edificios públicos para la realización de sus trámites.

La dependencia, informó que fueron atendidas las solicitudes de las dependencias para dotar a las áreas con caretas, termómetros con baterías, tapetes sanitizantes y lo necesario para contar con filtros de supervisión que permitan al personal acceder de forma segura a sus centros de trabajo.

Pero también se hizo un llamado al personal para que no baje la guardia con los cuidados de su higiene, además, de respetar en todo momento las medidas sanitarias como el uso del cubrebocas, mantener la sana distancia, lavar frecuentemente sus manos con agua y jabón o utilizar alcohol gel al 70 por ciento, disposiciones que se deben conservar de forma estricta en cada una de las oficinas gubernamentales.

La movilidad no varió ante el cambio de color verde en semáforo epidémico / Haidee Galicia | El Sol de Cuernavaca



La movilidad no varió ante el cambio de color verde en semáforo epidémico / Haidee Galicia | El Sol de Cuernavaca