Morenistas cumplen 24 días de protestas

Militantes de Morena que reclaman una renovación en el comité estatal, advirtieron que una vez que se decida la dirigencia nacional en el mes de octubre, si continúan siendo ignorados habrán de declararse en rebeldía con el CEN de su partido e integrarán ellos una dirigencia emergente y ciudadana para suplir el interés de la familia Salazar Solorio al cumplirse 24 días de protesta en la sede estatal.

A casi un mes de realizar protestas intermitentes en las oficinas de ese partido en demanda de la auditoría a las prerrogativas del 2015 a la fecha y la instalación de un comité provisional, no han tenido una respuesta y se debe a la situación por la disputa de la dirigencia nacional.

“Lo de los militantes fundadores de Morena es el reflejo fiel y exacto de lo que está pasando con la dirigencia nacional, donde Yeidkol Polevnsky no obstante haber cumplido su periodo estatutario, se aferraba a permanecer en el comité y tuvo que ser el consejo político nacional el que la destituyera y nombrara a su vez como dirigente a Alfonso Ramírez Cuellar, con la finalidad de que en tres meses realizara un proceso para elegir al nuevo comité, pero no se cumplió y los tribunales ordenaron al INE que realizara la encuesta”, aseveró Francisco Radilla.

Esos criterios, sostuvo, no se aplicaron en los estados, no obstante que existe la misma situación, por lo mismo no desistirán en su solicitud al CEN de su partido para que sea nombrado un comité interino y que sea hasta después de las elecciones del 2021 que se lleve a cabo la renovación del comité estatal y los órganos de dirección.

Agregó que Rabindranath Salazar Solorio se aferra a seguir teniendo el control en el reparto de las candidaturas para las elecciones del 2021.

Finalmente, dijo que los Salazar Solorio y los consejeros de Morena están promoviendo a Yeidkol Polevnsky para que nuevamente sea la presidenta nacional de dicho partido, por eso convocaron a la gente que simpatiza con Morena a votar en la encuesta del INE por quienes lo deseen, menos por Yeidkol Polevnsky.

