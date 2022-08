Morena suma denuncias y militancia

Las boletas en las urnas no fue lo único que sumó Morena Morelos este domingo 31 de julio, lo fueron también las denuncias por irregularidades y los miles de nuevos militantes que se inscribieron justo el día en que se eligen a los consejeros políticos, que, el 14 de agosto estarán determinando a los integrante del Comité Ejecutivo Estatal.

Una noche antes cientos de personas con cobijas e impermeables encima se postraron en los portales de Palacio de Gobierno, en el Centro Histórico de Cuernavaca, para formarse y ser de los primeros en emitir su voto por alguno de los consejeros políticos que disputaban la confianza de los militantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Pero fue hasta las 9:36 de la mañana cuando la mesa receptora arrancó la jornada electoral.

De acuerdo al instituto político, tan solo en la capital se destinaron 60 mil boletas, que serían suficientes para que todos los interesados pudieran participar. Para las 10:00 horas eran miles los que se concentraron en el zócalo, la fila que iniciaba en las escalinatas, giraba hacia calle Hidalgo, recorría Galeana y Gutemberg hasta el Centro Cultural la Vecindad.

La participación en un proceso interno de un partido político no tuvo precedentes en el estado de Morelos, pues los reportes indicaron que las mesas receptoras lucían abarrotadas tanto en Cuernavaca, como en Cuautla, Jiutepec, Yautepec, y Jojutla.

“Tenemos 3 filas exclusivas para adultos mayores y con discapacidad”, respondió Armando Hernández, presidente del centro de votación de Plaza de Armas. “Estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo para que las cosas sean exitosas; la ciudadanía ha sido consciente, no tenemos nada que lamentar”.

Las boletas foliadas, dijo, no se podían duplicar o dar pie a “hacer trampa”, pero serían las únicas aún cuando no alcanzaran. Para las 17:00 horas la fila cerró dando fe por medio de un notario público el hecho, y se colocaron elementos de la policía estatal para evitar que más personas se formarán.

El saldo para la tarde fueron dos personas desmayadas que fueron atendidas por paramédicos sin que pasara a mayores, además de personas que fueron descubiertas tomandoles foto a su boleta como testimonio y que serán remitidas a la Comisión Nacional de Elecciones.

Un sándwich de jamón con queso, un jugo “Jumex” y unas frituras, conforman el “kit” que fue entregado por los “movilizadores” a las personas que hacían filas por horas y horas, también se les “facilitó” el transporte en algunos casos pues era evidente por las decenas de unidades del transporte público que fueron estacionadas sobre boulevard Juárez.

La basura fue también la característica del intenso “acarreo” del que fue protagonista el gobierno de la 4T, pues los botes de basura y las calles lucían con alta cantidad de desechos.

Una noche antes cientos de personas se postraron en los portales de Palacio de Gobierno para ser de los primeros en emitir su voto por alguno de los consejeros políticos de Morena./ Valeria Díaz | El Sol de Cuernavaca

El saldo, según gobierno del estado

Incidentes “menores” son los que se han reportado hasta ahora en el estado durante el proceso interno de Morena en la entidad. El secretario de Gobierno, Samuel Sotelo, precisó que estos han ocurrido en los municipios de Cuautla, Jiutepec y Jojutla.

“Algunos detenidos en Cuautla y en Jiutepec, todo ha transcurrido en calma. En Jiutepec por ejemplo, una persona que se quiera llevar las boletas, en Cuautla estaban alterando el orden”, dijo el encargado de la política interna.

En entrevista telefónica, Samuel Sotelo, respondió que no hay un punto rojo en específico pero se mantiene alerta en todas las cabeceras en las que se han colocado las mesas receptoras como en Cuernavaca, Jiutepec, Yautepec, Jojutla y Cuautla.

De ser necesario se reforzará la seguridad en tales puntos, pero hasta ahora el operativo se mantiene con regularidad.

Respecto a la “obligatoriedad” de personal del Poder Ejecutivo para acudir a votar, el Secretario dijo que a nadie se le obligó, la participación es bajo un interés personal.

Aceptó que en este tipo de ejercicios democráticos, los rumores de este tipo suelen hacerse presentes, pero exhortó a quienes tengan pruebas que interpongan sus denuncias correspondientes.

Vengo a incomodar a políticos que no trabajan por Morena: Ulises Bravo

Ulises Bravo Molina, aspirante a Consejero Político del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), reconoció que sobre su participación pesan 6 impugnaciones de las que ya fue notificado, pero sostiene que se defenderá de cada una para hacer valer sus derechos ciudadanos.

“Como cualquier ciudadano creo que tenemos las herramientas legales y las instancias correspondientes para hacer valer nuestros derechos, he constatado todas las impugnaciones que me han notificado”.

Formado en la fila que da a la mesa receptora de Plaza de Armas, llamó a la civilidad y a permitir que siga siendo una “fiesta democrática” en la que no haya derrotados ni enemigos.

“La convocatoria ha rebasado las expectativas, la verdad es que no esperaría que hubiera tanta gente como la qué hay y la organización ha sido muy buena, y esperemos que así siga hasta el final”.

Ante la insistencia sobre condicionar a los trabajadores del Poder Ejecutivo a participar en la elección de consejeros, dijo que “de ninguna manera”, ya que la llegada de simpatizantes es porque le gusta “tocar la puerta” de las personas.

La fila de participantes iniciaba en las escalinatas, giraba hacia calle Hidalgo, recorría Galeana y Gutemberg hasta el Centro Cultural la Vecindad./Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca

#Morena | Ulises Bravo, aspirante a Consejero Político reconoció que sobre su participación pesan 6 impugnaciones, pero sostiene que se defenderá de cada una para hacer valer sus derechos ciudadanos.



Información e imagen: Katy Cárdenashttps://t.co/fMDYoYonsP pic.twitter.com/98NVfh8dUP — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) July 31, 2022

Proceso se definirá en tribunales: Ale Flores

“Vergüenza les debería de dar usar el poder político y económico del gobierno del estado”, dijo Alejandra Flores Espinosa, actual consejera política de Morena, al referirse al “acarreo” que se dio de personal del Poder Ejecutivo en la elección interna del partido en el estado.

Acusó que entre 350 pesos a 500 fue el pago a los ciudadanos que fueron a votar, “se aprovechan de la necesidad de la gente”, por lo que han reunido pruebas para presentar las denuncias correspondientes ante la Comisión de Elecciones.

“Habíamos tenido asambleas y nunca había estado así. Puede llegar una persona con gente de gobierno a formarse pero no lo conoce nadie, y seguramente van a venir a votar por él y no lo conocen, no he visto a nadie que lo salude”, mientras señalaba a Ulises Bravo Molina, quien estaba formado tan solo a unos metros atrás de ella.

Las largas filas, dijo Flores, son muestra clara de la intervención del gobierno de Blanco Bravo. “No es la misma magnitud en otros municipios porque para ellos Cuernavaca es la joya de la corona”.

Dijo que seguramente los trabajadores no denunciarán debido al temor a represalias, sin embargo, el riesgo que representa para el padrón de Morena es grave, pues la “mega” afiliación que se está dando el día de hoy podría entorpecer la orden de los tribunales federales que les obliga a reponer dicho proceso.

“El error viene desde la emisión de la convocatoria, está bien que el partido se abra a toda la ciudadanía, Morena es de todos, pero no abrir el Consejo a gente que no es de Morena, a candidatos que fueron en el 2021 de otro partidos”.

Consideró una “burla” que militantes del PRI y del PRD también intenten ocupar espacios del partido, cuando la última filiación fue en el año 2016.

No descartó que este proceso se resuelva finalmente en tribunales debido a la serie de irregularidades en donde el principal factor sea el uso de recursos públicos para ello.

“Vergüenza les debería de dar usar el poder político y económico del gobierno del estado”, dijo Alejandra Flores, actual consejera política de #Morena, al referirse al “acarreo” que se dio de personal del Poder Ejecutivo en la elección interna del partido.

Info: Katy Cárdenas pic.twitter.com/XsUcPzP4lJ — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) July 31, 2022

Burócratas, panistas y de otros partidos se desbordan para votar

El exdiputado del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Bolaños Aguilar; el exdiputado de Movimiento Ciudadano (MC), Luis Alberto Machuca Nava, fueron parte de quienes figuraron en la elección interna de Morena, ahora desde el ángulo de la militancia. Además de personal de seguridad de Palacio de Gobierno, de la Secretaría de Administración, del Instituto de Educación Básica (IEBEM), de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, de Desarrollo Económico, de Obras Públicas, de Desarrollo Sustentable, de Protección Civil, y de otras áreas de gobierno, salieron a votar, algunas cubriéndose la cara con gorras, chamarras, y con la “cara deslavada”, para tratar de no ser identificados.

➡️ Recibe la mejor información semanal a través del Newsletter

Únete a nuestro canal de YouTube

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Local

➡️ Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!