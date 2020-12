Morelos cierra el año en números rojos

Con una alerta máxima y aplicación de medidas necesarias para hacer respetar la emergencia por coronavirus es como Morelos regresa al semáforo epidemiológico rojo con la apertura de únicamente actividades esenciales del 24 al 10 de enero de 2021, anunció el gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, y los secretarios de despacho integrantes del Comité de Salud.

Aunque drástica, la medida era necesaria, debido al aumento acelerado de casos de hasta 80 por ciento, pues en tan solo cuatro días los casos positivos alcanzaron el punto más alto que se haya registrado desde el inicio de la emergencia.

En una transmisión estatal por el órgano estatal y redes sociales, al mediodía de ayer, el mandatario estatal aseveró que debido al ritmo de contagios por la Covid-19, se tomó la decisión de regresar a semáforo rojo del 24 de diciembre hasta el 10 de enero, siempre y cuando los indicadores de salud lo permitan.

Por consiguiente “desde mañana (24 de diciembre) se suspenden en su totalidad las actividades no esenciales, es urgente disminuir la actividad y movilidad social, solamente de esa manera se puede frenar este repunte de Covid-19 en nuestro estado”.

Aunque es una difícil situación, sin duda, dejó en claro el mandatario, es lo correcto; “sin titubear optamos por salvar la vida de la población, es una medida urgente y necesaria, reconocemos que ha sido un año muy difícil y complicado para todas las familias morelenses, y sabemos que esta decisión implica un gran sacrificio y agradezco a todos los sectores sociales su apoyo solidario, porque es momento de cerrar filas”. Reiteró el llamado a no salir de casa y no realizar festejos con motivo de la temporada y seguir recomendaciones del sector salud.

Blanco Bravo, argumentó que Morelos nos requiere unidos, “es difícil esta decisión, pero lo más importante es la salud, y eso es lo más significativo de todas las familias, les pido de todo corazón que nos cuidemos, si hay que convivir en familia, pero respetar el semáforo rojo”.

Hizo también un llamado a los presidentes municipales a que en sus localidades hagan respetar el semáforo rojo, para eventualmente avanzar hasta alcanzar el semáforo verde.

En su intervención el secretario de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas, advirtió de un alarmante aumento en los contagios, no obstante que se hicieron llamados a disminuir la movilidad, respetar los protocolos de salud y acatar las medidas en los espacios públicos, pero no se entendió. Y desafortunadamente del 01 al 21 de diciembre los casos activos diarios aumentaron en un 80 por ciento.

Al igual que el porcentaje de positividad ronda en un 50 por ciento, cuando la media nacional es de 40 por ciento, es decir 10 puntos arriba. Mientras que en los últimos 4 días de los diez indicadores aumentaron de 19 a 22 puntos prácticamente un punto diario, eso quiere decir que la pandemia va en aumento en el estado y es necesario aplicar acciones contundentes para aplicarla en caso contrario los contagios aumentarán, los hospitales colapsarán y pondrá en riesgo el sistema de salud en el estado.

La decisión se tomó basada en evidencia científica, y aunque es drástica “no se expondrá la salud de las y los morelenses, la población está cansada y el personal de salud está exhausto y por eso es el llamado a que nos ayuden, trabajar de la mano y no bajar la guardia, para luchar contra la enfermedad que ha matado a miles en el estado. El personal de salud ha trabajo más de 9 meses, y no han visto a sus familias, además del desgaste emocional y mental. Debemos valorar nuestra vida y la de los seres queridos ser responsable y evitar la saturación hospitalaria”.

La indicación por parte del secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, es para los 36 municipios del estado, y se solicita que en al ámbito de sus atribuciones realicen los actos necesarios y acciones contundentes con el fin de evitar movilidad de personas y suspender cualquier actividad que no esté contemplado en el acuerdo.

Negro panorama para la IP

Integrantes del sector empresarial se mostraron consternados por el regreso al semáforo rojo aplicable para el cierre de prácticamente todas las actividades salvo las esenciales; aseguraron que si en marzo de 8 pisos cayeron al piso, esta vez será verdaderamente difícil y complicado volver a levantarse. Lamentaron que por decisiones mal tomadas y equivocaciones en el manejo de la pandemia quienes vayan a pagar sean los ciudadanos.

Por ahora con este anuncio, dijo Antonio Sánchez Purón, el panorama al siguiente año es incierto, sumado a este cambio en el semáforo, la aplicación del aumento del 15 por ciento en el salario mínimo significa una eventual inflación.

Destacó que desafortunadamente solo se anuncia el cierre de las actividades, pero no dan más alternativas, y no ofrecen un plan B, de acuerdo con la circunstancia que se va atravesar, y eso en resumen es lo que más preocupa.

Planteó que el sector empresarial prácticamente está solo, y las alternativas se han agotado para tratar de sobrevivir, ahora con este nuevo semáforo rojo. Y todo esto, agregó no es una cuestión de pesimismo, “si me preguntas que se puede hacer, me veo bloqueado, incapacitado para poderte decir que ya sabemos por dónde vamos a transitar; hay un escenario completamente distinto al de mes de marzo, en ese momento no había habido un cierre y traíamos una economía que no era quizás el mejor momento, con un crecimiento hacia abajo, pero los negocios venían en su etapa normal. Y hoy con esta decisión y luego de 9 meses de haber atravesado una pandemia, y no haber tenido una real reactivación económica, la situación se vuelve complicado, y es negro para el sector empresarial.

Por su parte el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Ángel Adame Jiménez, dijo que el regreso al semáforo rojo significa que al menos un 20 por ciento de las micro y pequeñas empresas cerrarán por falta de economía.

“Si hablamos de un porcentaje sería un 20 por ciento de los negocios que están rayando ya en el mínimo para poder sobrevivir, sobre todo los micro, pequeños y medianos empresarios. Este segundo golpe es mucho más contundente. Se vienen días difíciles”, señaló.

Silvestre Torres Ramos, integrante de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en Cuautla, informó que el sector empresarial mantienen un rezago económico muy fuerte desde principios de año, si bien señaló que entienden perfectamente la situación de salud , el tema económico es algo que no han podido recuperar.

“En la CANIRAC siempre nos hemos mantenido apegados al tema de salud, lo entendemos y lo respetamos, pero la situación económica es algo que no podemos dejar de lado, estaos rezagados y necesitamos acciones concretas”.

Nuevo confinamiento, reto de municipios

Luego de que el gobierno de Morelos anunciara el cambio en el semáforo de contagios de Covid-19 en la entidad de vuelta a la fase roja, las autoridades municipales enfrentan una vez más el reto de lograr que los ciudadanos se confinen en su hogar. Para hacerlo, coordinarán esfuerzos con la Guardia Nacional, según previeron desde este miércoles las autoridades de municipios como Ayala y Cuernavaca.

“Por instrucciones del presidente municipal, Antonio Villalobos Adán, las corporaciones de seguridad pública y protección civil mantendrán la coordinación con la Guardia Nacional para el cumplimiento de los mencionados lineamientos (de los gobiernos federal y estatal) y para que se respeten las acciones de protección, así como mantener el cierre de actividades no esenciales”, difundió el Ayuntamiento de Cuernavaca a través de un comunicado.

El presidente municipal de Ayala, Isaac Pimentel Mejía, señaló la importancia de focalizar acciones preventivas no sólo en lograr que los vecinos permanezcan en sus hogares, sino también en la llegada de familias que visitan la región durante esta temporada del año, provenientes de la Ciudad de México, hacia alguno de los más de 18 fraccionamientos que existen en la localidad.

“Vamos a tratar de prevenir, de tomar todas las medidas sanitarias posibles para tener un control y no un rebrote en los próximos meses”, dijo el alcalde.

Si bien lamentó las repercusiones que tendrá el regreso al semáforo rojo para el sector comercial del municipio, el quinto en mayor número de contagios a nivel estatal, adelantó que la instalación de los cerca de 28 tianguis que hay en el municipio, uno por cada una de sus comunidades, será suspendida.

Para Juan Felipe Domínguez Robles, presidente municipal de Jantetelco, donde se han confirmado 36 casos de Covid-19, el regreso al semáforo rojo hará necesario volver a dialogar con la población, ante la dificultad que implica un nuevo confinamiento.

“Va a estar difícil que volvamos a confinar a la gente, pero vamos a platicar nuevamente con los comités, con los mercados, los lugares donde se junta la gente”, dijo.

El alcalde adelantó que los servicios del Ayuntamiento volverán a prestarse por medio de horarios y citas para evitar aglomeraciones. Además, los tianguis de los comunidades y el tianguis ganadero que se instala cada sábado en Amayuca serán suspendidos.

En Cuautla, la Dirección de Protección Civil redoblará esfuerzos para vigilar el cumplimiento de las disposiciones sanitarias para la fase roja de contagios en la entidad, que hasta este miércoles sumaban nueve mil 152. De acuerdo con Rubén Chávez Blanco, de la Dirección de Protección Civil, los negocios no esenciales habrán de cerrar a partir de este jueves, lo que incluye jugueterías y tiendas de ropa. Además, los centros comerciales tendrán que regular su afluencia al 25 por ciento de su capacidad, según detalló el funcionario.

A nivel estatal, Cuernavaca y Cuautla son los dos municipios con mayor número de casos confirmados, con dos mil 517 y mil 280, respectivamente.

¿CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES QUE OPERAN?

Sector Salud: médicos y apoyo del sistema salud, abasto y proveedurías.

Bancos y servicios fiancieros.

Distribución y venta de energéticos, como gasolinerías y gaseras

Alimentos: establecimientos de venta de comida, solo con servicio para llevar o entrega a domicilio

Mercados y supermercados al 50%

Hoteles, al 25%, sin áreas comunes

Estéticas y barberías, sólo con servicio a domicilio

Minería, construcción y el sector automotriz





