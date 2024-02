Mireya Gally Jordá acusa violencia política en su contra

La consejera presidenta del Instituto Morelense de Proceso Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), Mireya Gally Jordá calificó ser objeto de una guerra sucia y violencia política de género por parte del diputado federal de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Sergio Gutiérrez Luna.

Esto después de las declaraciones del legislador sobre un posible "conflicto de interés" sobre la relación de pareja de la consejera y un impulsor del Frente Amplio.

“Yo estoy aquí no por asignación directa, yo pase por un filtro donde se me realizaron exámenes de conocimiento, se me llevaron a cabo varias entrevistas y finalmente fue un colegiado el que tomó la decisión de nombrarme para estar en este momento donde estoy”, enfatizó.

Finalmente, comentó que por el momento no interpondrá alguna denuncia, puesto que es parte del escrutinio público.

La consejera del Impepac, Mireya Gally Jordá, calificó como guerra sucia y violencia política de generó las acusaciones a su persona que hizo el diputado federal Sergio Gutiérrez, al pedir su destitución por conflicto de intereses



Impepac gastó recursos para Consejos Municipales

Este mes se agotó el recurso económico para la operación de los Consejos Municipales Electorales, comentó que están en pláticas con el encargado de despacho de la Secretaría de Hacienda, Gerardo López Huérfano en cuanto a la solicitud de ampliación presupuestal por la cantidad de 73 millones 980 mil 997 pesos.

Mireya Gally comentó que el Poder Legislativo Local les recortó el 90 por ciento del presupuesto solicitado, pues esto pone en riesgo la operación de los Consejos Municipales Electorales y Distritales.

El recurso sólo alcanzó para pagar la renta de los inmuebles hasta este mes de febrero, por lo que no hay recursos para la renta y apoyos económicos a partir de marzo.

“Ellos son la base más fuerte de la estructura electoral que estamos armando, también tenemos el problema de que no se contemplan recursos para los materiales electorales”, dijo.

Con información de Jessica Arellano