Médicos cubanos llevan un mes sin trabajar

A casi dos meses de anunciar la llegada de tres médicos cubanos al estado de Morelos, estos no atienden a pacientes pues además de la falta de experiencia, no cuentan con la documentación necesaria para ejercer, denunció el líder del sindicato de la Secretaría de Salud, Gil Magadán Salazar. El esquema IMSS-Bienestar aplicó este programa de integración en cuatro hospitales de los Servicios de Salud de Morelos (SSM).

“parece que no tienen experiencia, ninguno ha entrado en funciones, uno decía que era anestesiólogo pero no quiso entrar por un bloqueo, tenemos un dermatólogo que no ha dado consulta y los demás parece que son gerontólogos, áreas que no requerimos”, contó.

La Norma Oficial Mexicana obliga a que los médicos tengan su cédula profesional para ejercer, y es un requisito que no cumplen pues no han tramitado el “apostille” de sus documentos emitidos en Cuba.

El pasado 29 de enero las autoridades estatales y nacionales anunciaron el arribo de los primeros médicos a la entidad, en total, 12 de ellos fueron asignados en Morelos.

La aplicación del programa trae serias complicaciones para los trabajadores que pertenecen a los SSM, señaló Magadán, pues el personal que proviene del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) evita realizar tareas o asumir responsabilidades que corresponden a sus funciones.

“Están trayendo personal del IMSS no del IMSS-Bienestar, al que están dejando descubierto, nos mandaron 80 enfermeras. Nosotros tenemos mucho personal con experiencia que atiende urgencias como toco, unidades de choque, terapias intensivas, y el que nos mandan es de primer nivel de atención, entonces el nivel de habilidades clínicas es menor al de nosotros”.

Este personal únicamente realizan funciones como cambio de camas, baño de esponja, mientras que el personal de los SSM entra a quirófanos, lo cual “demerita” el trabajo de sus agremiados.

No se tiene previsto llegar al paro de labores o iniciar algunas movilizaciones, pero Gil Magadán pidió a las autoridades revisar la implementación del programa.