Matrimonios igualitarios piden más garantías para sus hijos

Pese a que los matrimonios igualitarios en Morelos son una realidad, luego de ser aprobada la reforma constitucional en 2016, hasta la fecha no se les brindan todas las garantías de una relación heteroparental como es el registro de menores, como sus hijos.

Este es el caso de la pareja Karla Ramírez Pérez y Blanca Hernández Barrera, quienes aprovecharon la campaña "Sí, acepto" para formalizar ante la ley su relación y con ello brindar seguridad social a ambas partes.

"La sociedad dio un gran paso para aceptarnos, es un beneficio como pareja porque podemos tener los mismos derechos que un hombre y un mujer, en cuanto a la seguridad social; yo en este caso tengo ISSSTE y ya no hay ningún bloqueo para que ella pueda tener acceso a la salud", explicó Karla Ramírez.

La pareja aceptó que la capital morelense tiene una gran apertura en el tema de los matrimonios igualitarios, y aceptación de la comunidad LGBT+, pero sobre el tema del registro a menores en una pareja homoparental, queda mucho por avanzar.

Este 14 de febrero, acudieron a la ceremonia de bodas comunitarias, impulsada por el DIF Cuernavaca, en compañía de su hija, quien apenas tiene un mes de nacida y no la pueden registrar y darle sus apellidos, debido a esta problemática.

"Con respecto a la bebé, estamos viendo la manera de poderla registrar con los apellidos de ambas, de entrada ya nos dijeron que no, así que vamos a meter un amparo", explicó Blanca Hernández.

Karla Ramírez y Blanca Hernández hicieron un llamado a las autoridades para visibilizar el tema, incluso señalaron que hay estados como Aguascalientes y Oaxaca que ya lo permiten.

“No vemos cuál es el obstáculo por qué en todo el país no puede ser de la misma forma si ya el matrimonio igualitario está permitido, ¿por qué no registrar un bebé?”, dijo Blanca Hernández.

Activistas pro derechos de la comunidad LGBT+

Tania Nava es una activista muy influyente en el estado de Morelos; su perseverancia y amor por Mónica Parra la motivó a ser una de las precursoras de la lucha para la aprobación del matrimonio igualitario en el estado.

Móny y Tania unieron sus vidas de manera legal, siendo una de las primeras parejas pertenecientes a la comunidad LGBT+ que tuvo una boda civil en la capital morelense.

“Fue un camino muy largo para toda la población LGBT+ y con la experiencia de ser una de las primeras parejas en casarse en Morelos… La boda fue en 2016 y fue un proceso también sobre todo en los ayuntamientos que nos enfrentamos a jueces y juezas que por cuestiones religiosas nos daban la negativa de que no iban a casar a una pareja del mismo sexo y nos quedamos a que nos leyeran una epístola muy famosa que no tiene perspectiva de género y que se leía en la época de nuestros abuelos”, contó Tania.

La pareja señala que a partir de esa fecha (2016) sí se implementaron algunos cambios, por ejemplo, la modificación de los formatos matrimoniales, paso de tener formatos que decían: “la contrayente y el contrayente” a “contrayente uno y contrayente dos”, sin necesidad de una etiqueta de género.

Sin embargo, aún faltan reformas a nivel estatal y nacional para la conformación de las familias, reconocimiento pleno a los derechos, filiaciones y adopción.

Tania Nava manifestó que la asociación “Acciona” (que ella preside), recibe más de 237 solicitudes de parejas homoparentales y lesboparentales para recibir orientación y apoyo; además, en el tema de matrimonio las áreas administrativas de los ayuntamientos tienen un mejor trato para el proceso matrimonial entre parejas del mismo sexo.



