Más de 200 académicos integran el Consejo de Ciencia

El Consejo Estatal de Educación, Ciencia, Tecnología e innovación en el estado de Morelos está instalado en Jojutla y cuenta con la participación de más de 200 académicos e investigadores de Instituciones de Educación Superior de la región oriente, centro y sur del estado de Morelos.

Este consejo es conformado en una primera etapa por académicos e investigadores de: el Instituto Tecnológico de Cuautla, Instituto Tecnológico de Zacatepec y el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico pertenecientes al Tecnológico Nacional de México, así como, CBTis. No. 136, CBTis No. 223, CBTis No. 232 y CETIS No. 122, pertenecientes a la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios.

"La educación es fundamental para la sociedad, es el principio de la libertad, bienestar y desarrollo de los pueblos, es muy satisfactorio conformar este consejo para impulsar la educación media superior y superior de nuestro estado, compartir experiencias para sumar las capacidades académicas y contribuir a mejorar las condiciones tecnológicas del Estado y del país", expresó Roberto Porfirio Nájera Medina, representante del CECTI.

Con este proyecto se busca adquirir más patentes en investigaciones y transferencia de tecnología, pues muchas veces no existen los recursos para que se consoliden.

El evento de toma de protesta se realizó en la Unidad Deportiva la Perseverancia, y se desarrollaron tres ponencias informativas. En representación del alcalde de municipio, Juan Ángel Flores, la regidora del municipio Mirsa Berenice Suárez se presentó a la ceremonia.









