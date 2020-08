Marginan las clases en línea a Temoac

El alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, señaló que aproximadamente 10 por ciento de la población no cuenta con los recursos o herramientas para iniciar el ciclo escolar a distancia. Destacó que debido a la situación que se vive por la pandemia, diferentes áreas han tenido que buscar cómo trabajar y una de éstas es la educación, sin embargo, resalto que en Temoac es una zona rural y una parte de su población no cuenta con la tecnología como teléfonos inteligentes o televisión para tomar clases a distancia.

"Aún hay gente que desafortunadamente, familias que no cuentan con las condiciones necesarias, ni las herramientas necesarias, aún falta lógicamente el internet, estos servicios que no son costeables para estás familias y fue acertado transmitir vía televisión abierta, pero desgraciadamente no todos cuentan con celular, computadora o hasta televisión lo que les dificulta mucho el aprendizaje de los niños", detalló.

Refirió que en este tipo de comunidades la población no está preparada para estos cambios o métodos que se están proponiendo para que sus hijos reciban la educación como se está proponiendo actualmente, por lo que manifestó que se busca las alternativas que puedan ayudar a este sector de la población para que pueda atender este tiempo de estudios a distancia.

Por último precisó que para esta etapa, será necesario el apoyo de los padres de familia para poder hacer frente a estás condiciones de trabajo y así evitar un rezago educativo o hasta la deserción escolar, ya que dijo que hasta el momento no se tiene una fecha para el regreso a clases presenciales por lo que será un esfuerzo en conjunto de alumnos, padres de familia y docentes para que puedan salir adelante.







