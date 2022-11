Marcha supera expectativas: Chalecos México

La marcha en defensa del INE en Cuernavaca superó por mucho la convocatoria, señaló Claudia Legorreta, representante de la asociación civil Chalecos México capítulo Morelos.

“Habíamos proyectado 500 personas y al final llegaron cerca de 10 mil, estamos muy contentos, la verdad no esperamos a tantas personas en la marcha".

La cifra contrasta con la reportada por autoridades de la Policía Vial de Cuernavaca, quienes estimaron una afluencia de poco más de 4 mil personas.

Dijo que la coordinación y difusión solo tuvo una semana para estar lista, y el resultado tiene a los organizadores y voceros muy satisfechos con el resultado.

Se dijo impresionada por ver caminar a muchos adultos mayores, lo cual indicó que es una muestra de la importancia que tiene el INE para la sociedad en general y la reprobación a que este sufra modificaciones.

#Local | Ciudadanos de #Cuernavaca comenzaron a concentrarse en la iglesia de El Calvario; llegaron a pie o en sus propios vehículos con la intención de marchar por la defensa del #INE #marchaINE

Información: Katy Cárdenas

📸 Froylán Trujillo https://t.co/YWFP5iB36P pic.twitter.com/SYSIreuVsF — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) November 13, 2022

Adelantó que está marcha no será la primera, ya que en el transcurso de los días se llevará a cabo una reunión con grupos y asociaciones civiles para realizar otra manifestación.

"Cuernavaca no está contemplado para participar en el paro del 14 de noviembre, solo la Ciudad de México, pero seguro habrá otra manifestación más adelante ", reiteró.

Informó que dicho movimiento masivo concluyó con saldo blanco y sin ningún contratiempo, además reconoció el apoyo brindado por parte de los elementos de la Policía Vial y Turística de Cuernavaca.

Claudia Legorreta comentó que parte de las acciones subsecuentes a esta manifestación del 13 de noviembre en la CDMX, llevarán a cabo un paro el 14 de noviembre en el que se invitó a la ciudadanía que a manera de protesta no salga a las calles, no haga compras y en la medida de lo posible no asista al trabajo.