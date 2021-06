Mando Coordinado no es obligatorio: Guarneros

El relevo en las administraciones municipales en Morelos, tras las elecciones, podría no solo traer cambios en la vida de los ayuntamientos, sino también en las bandas del crimen organizado que opera en la Entidad.

“Si prevemos esos reacomodos, entonces nosotros, en ese inter de aquí a que ellos asuman su gobierno municipal que será el 1 de enero del 2022, vamos a trabajar intensamente con cada uno de ellos”, aseguró el Comisionado Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros.

El plan consiste en mostrarle a los alcaldes electos las condiciones en las que se encuentra cada municipio, cuántos policías tienen y cuántos les hacen falta, así como las condiciones del armamento que cada localidad tiene.

“La instrucción del Gobernador es que aquel que no quiera pertenecer al Mando Coordinado (policial) pues que no lo haga, pero tendrán que asumir la responsabilidad que les marca la constitución de que los responsables de la seguridad en los municipios son los alcaldes”, señaló.

No ajustarse a este esquema significaría dejar a un lado beneficios como el salario homologado de 10 mil pesos para los policías, ya que en algunas zonas de la entidad el tabulador para los elementos es de cuatro mil 280 pesos al mes.

“También el beneficio de tramitar su testamento de manera gratuita y la ayuda para aquellos policías caídos en cumplimiento de su deber de 300 mil pesos que son de mucha utilidad en lo que sale la pensión para los deudos”.

El vicealmirante destacó que de entre todos los municipios, existe una lista de 10 con altos índices delictivos como son Cuernavaca, Cuautla, Yautepec, Jiutepec, Puente de Ixtla, Xochitepec, Jojutla, Cuautla, Emiliano Zapata y Temixco.

Se pronuncia Urióstegui contra Mando Coordinado

El alcalde electo de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, destacó que mantiene su postura de que, si el Mando Coordinado no ha generado resultados en nueve años, será necesario evaluar su continuidad; recordó que la Constitución es muy clara en el sentido de marcar responsabilidades para cada ámbito de gobierno y no se deben inventar otros acuerdos o firmas.

Luego de una reunión que sostuvo con la agrupación Amigos de Cuauhnáhuac, al también abogado expresó que, en la convocatoria del comisionado José Antonio Ortiz Guarneros para dar a conocer el sistema a los nuevos alcaldes, no debe haber confusión, sobre este tema en específico, dijo, "la coordinación entre corporaciones estatales y municipales ya se encuentra establecida en la Constitución federal, por lo que resulta innecesario firmar un convenio como el que en su momento se denominó Mando Único y que hoy se llama Mando Coordinado”.

Aclaró que será el cabildo de Cuernavaca el que determine en enero de 2022 si se continúa o no con esta modalidad que hoy existe en todo el estado, “yo he señalado que si el Mando Único o Mando Coordinado no ha dado resultados para Cuernavaca en nueve años (seis con Graco Ramírez y tres con Cuauhtémoc Blanco), no los va a dar posteriormente”, apuntó.

Por lo tanto, esa convocatoria del jefe policiaco para reunirse con los alcaldes electos para explicarles cómo funciona el Mando Coordinado, Urióstegui Salgado dijo que con mucho gusto estará atento a esa invitación, pero eso no significará que se esté aceptando la renovación de la firma del convenio que actualmente rige las tareas de seguridad pública en Morelos.

Recordó que con el modelo adoptado en el gobierno de Graco Ramírez, y retomado por la actual administración, las policías municipales son pagadas por los Ayuntamientos, pero la operación está a cargo del Estado y ha demostrado su ineficacia.

“No hay patrullajes, no hay prevención del delito ni disuasión. Tenemos que buscar mecanismos que no sólo imponga el estado sino también de los municipios suban al estado”, dijo para finalizar el ex director de la Policía Municipal y subsecretario estatal de Seguridad Pública.

Cuautla recibirá su permanencia

El presidente municipal electo, Rodrigo Arredondo López dijo que se estará estudiando el modelo de seguridad del gobierno estatal conocido como Mando Coordinado, sólo que no descartó acudir a las mesas de seguridad a fin de poder tomar la mejor decisión.

Cabe recordar que fue a principios del 2019 cuando los 33 municipios firmaron el convenio para adherirse a este modelo policiaco encargado de combatir la inseguridad y la violencia en la entidad. Y desde entonces Cuautla ha contado con el apoyo del gobierno estatal.

El Mando Coordinado suplió el modelo del Mando Único impuesto por el entonces gobernador Graco Ramírez a principios de 2013.

Con información de Israel Mariano y Dulce Gaviña