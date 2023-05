Luto en la Banda de Tlayacapan, murió Erasmo Santamaría

La mañana del miércoles 31 de mayo se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Erasmo Santamaría, músico invaluable que fue parte de la icónica Banda de Tlayacapan, además de un incansable luchador social.

La causa de su fallecimiento fue debido a una enfermedad que lo afectó durante los últimos meses, tiempo en el que permaneció al cuidado de toda su familia, según dio a conocer la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, institución con la que Erasmo colaboró.

Erasmo Santamaría fue parte fundamental de la dinastía musical de la Banda de Tlayacapan fundada por su padre, Brígido Santamaría y que cuenta con un importante legado musical. Asimismo, se desempeñó como abogado y consejero de derechos humanos en Morelos.

“Lo conocimos durante décadas como promotor cultural y defensor de los derechos indígenas, como integrante de la Banda de Tlayacapan y por su colaboración con la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos. Fue un gran compañero de lucha. Se queda en nuestro corazón. Buen camino de luz para Erasmo. Porque amamos, luchamos. Lamentamos su partida definitiva y lo recordamos con mucho aprecio”, escribió José Martínez Cruz, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

Además de destacar como músico, fue un incansable luchador social. / Cortesía | Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C

En la tesis “La banda de música de Tlayacapan, Morelos: Tradición, Resistencia y Refuncionalización” de Ana Lilia Mendicuti Navarro, para obtener la Licenciatura en Antropología Social, realizada en 1989, la autora comparte acerca de la vida de Erasmo Santamaría.

En aquel momento, Erasmo tenía 34 años de edad, menciona que estudió Derecho y le faltaba la tesis. Llevaba más de 10 años viviendo en Veracruz, pero siempre consideró a Tlayacapan como su residencia.

Asimismo, menciona que en un 80-90 por ciento solía presentarse con la Banda de Tlayacapan y nunca vio la música como una cuestión comercial, sino con fines culturales, su lucha social siempre fue inigualable con críticas al gobierno.

"La música ha sido importante económicamente sobre todo en nuestra infancia. Mi padre no tuvo tierras, era jornalero, Con sus ’cátedras' tuvo un ingreso. Pero ahora no es determinante, es complementaria. La causa real de que persista la banda, es que no tiene fines lucrativos. Es un instrumento de conservación para las fiestas; no es propiedad de nosotros sino de todos”, mencionó Erasmo Santamaría en la entrevista para dicha tesis.

Ana Lilia Mendicuti Navarro, escribió, “La banda de los Santamaría, para Erasmo se da por vocación y por herencia y la importancia que él le da es moral. También para él la banda fue importante para salir adelante en un principio, 'ahora no es determinante, sólo complementaria. Para todos, la banda es parte complementaria de ingresos, aunque existe jerarquía que responde al trabajo que cada quien desempeña al interior de la banda’".

La Banda de Tlayacapan aún fomenta la vocación cultural en niños y jóvenes. / Gude Servín | El Sol de Cuautla

Además, de que siempre refrendó su compromiso con el arte y la cultura, por lo que manifestaba su gusto por orientar a sus hijos y a otros niños y jóvenes en descubrir su vocación musical, y contribuir a la conservación de la tradición y cultura musical de Tlayacapan, de Morelos y por supuesto de México.

Mensajes de condolencias:

“Lamento mucho el fallecimiento de Erasmo Santamaría, miembro destacado de la Banda de Tlayacapan, quien siempre será recordado por su incansable lucha social y por contribuir a darle proyección Nacional e Internacional a este excelente grupo de música tradicional. Mi más sentido pésame para sus familiares y amigos. Descanse en Paz”, Juan Salgado Brito, ex diputado.

“Lamento la pérdida de don Erasmo Santamaría, gran promotor de la música tradicional morelense, y con quién compartí junto con la familia Santamaría ideales de lucha y conciencia social. Envío un fraterno abrazo a La Banda de Tlayacapan”, Margarita González Saravia, directora general de la Lotería Nacional.

"Directivos, docentes y personal del Colegio de Ciencias y Humanidades de Tlayacapan lamentan la pérdida del Licenciado Erasmo Santamaría, promotor importante de los elementos que nos dan identidad cultural y elemento fundamental en el crecimiento y consolidación de este proyecto educativo", Colegio de Ciencias y Humanidades de Tlayacapan.









