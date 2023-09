¿Lunch saludable para niños? Aquí te decimos cómo lograrlo

Con el inicio del ciclo escolar, las madres y padres de familia tienen una tarea extra... encontrar opciones diarias para alimentar sanamente a sus hijos. Lilia Pedraza, doctora en nutrición que se dedica a la investigación en el Instituto Nacional de Salud Pública emitió algunas recomendaciones que ayudarán a mejorar la dieta de los menores.

“Lo que recomendamos no es nada más en los alimentos que mandamos a la escuela, sino en la comida que se come en la mañana, en la tarde y en la noche, es que incluya alimentos frescos y naturales, es muy importante que evitemos el consumo de bebidas azucaradas de cualquier tipo”, explicó.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

1.- Hidratación

De acuerdo con la doctora, es común que para amenizar el almuerzo escolar, los padres mandan jugos o aguas de sabor, sin embargo estos son preparados con polvos, azúcares, colorantes y sustancias dañinas para salud de los menores.

Una hidratación correcta ayudará a un mejor rendimiento académico de los menores, la mejor opción en este caso es consumir agua natural, y aún mejor.

2.- Evita embutidos

Las comidas con embutidos son fáciles y rápidas de preparar... pero el jamón y las salchichas contienen altos de sodio, que bien pueden ser sustituidos por verduras y quesos en bajas cantidades.

“Un refrigerio para la escuela, puede ser un sándwich, pero queremos evitar también el consumo de todo lo procesado, eso incluye el jamón, las salchichas, que tiene demasiada sal que no es bueno para los niños, entonces el sándwich puede ir con aguacate, queso panela, frijoles, lechuga, lo cuál es suficiente para un niño, lo que es muy saludable”, explicó.

3.- Incluye frutas y verduras

Lilia Pedraza hizo hincapié en que antes de ofrecer alimentos procesados o empaquetados, lo mejor incluso para la economía familiar es optar por frutas y verduras de temporada.

“En todos los desayunos debemos de incluir alimentos naturales, frutas y verduras, todos idealmente de temporada para que sean más económicos y no extremadamente procesados, no recomendamos licuados con fruta, mejor licuados con verduras, y no colarlos; un buen desayuno puede ser un mollete con pan integral, incluye frijoles, verduras y queso, por supuesto tiene que ir acompañado de agua natural”, ejemplificó.

4.- No ofrecer azúcares refinados

Antes de premiar a tu hijo con unas galletas o dulces, puedes sustituir con alimentos balanceados que pueden aportar nutrientes. Algunas opciones para saciar los antojos son las palomitas hechas en casa con poca mantequilla o aceite, barras de avena y yogurt natural con fruta.

“Antes de ofrecer, galletas, papitas u otra cosa, ofrezcamos frutas y verduras picadas con un poco de limón, así como garbanzos, lentejas, chícharos secos, o habas… No hay que enviar dulces a los niños en el almuerzo escolar”, mencionó, además del consumo de leguminosas.

Una correcta alimentación puede apoyar a las finanzas familiares en el regreso a clases, en mercados y comercios locales hay opciones económicas que además de activar la economía de comerciantes, ayudan a evitar la producción de alimentos empaquetados que impactan en el ambiente.