Policías quieren ejercer libremente su derecho al voto

Encargados de participar en los operativos para vigilar que las elecciones se lleven a cabo de manera pacífica, los policías morelenses son una parte indispensable de la jornada electoral, pero no pueden participar activamente en ella. De acuerdo con la asociación civil Ciudadanos Uniformados A.C., el participar en las labores de vigilancia impide a más de cuatro mil policías morelenses poder acudir ellos mismos a las urnas.

Para evitar que el próximo 6 de junio esa situación se vuelva a repetir, la asociación civil, que vela por los derechos de los policías de todo el país, ha solicitado a la Fiscalía de Delitos Electorales de Morelos garantizar las condiciones que permitan que cada elemento pueda emitir su voto libremente, por medio de un oficio que ya fue recibido por la instancia estatal:

“Es de conocimiento común que durante la jornada electoral los cuerpos de seguridad pública estatales y municipales se encuentran laborando con el fin de salvaguardar la integridad física de los electores, funcionarios de casilla y en general todo el desarrollo de dicha actividad, lo que en muchas ocasiones provoca que sean privados del derecho a emitir su voto”, se lee en el escrito, donde se solicita que los titulares del ejecutivo en las entidades y los ayuntamientos “instruyan a los mandos de los cuerpos para que estos puedan gozar del derecho constitucional de votar libremente”.

De acuerdo con Iván Chávez Espejel, esta situación no sólo ha persistido en Morelos, sino en otros estados de la República. No obstante, observó que en Morelos se han presentado casos en que las autoridades policíacas han llegado a condicionar el empleo de elementos policíacos para apoyar a algún candidato en particular.

El abogado recuperó que en Nuevo León la asociación civil ha logrado realizar acciones conjuntas junto con la fiscalía para garantizar que los policías de esta entidad puedan participar libremente en los comicios:

“En la fiscalía de Nuevo León ya estamos realizando acciones conjuntas, operativas para que la fiscalía de delitos electorales acompañe a los policías en este ejercicio electoral”, dijo, y agregó que espera que en Morelos logre darse la misma coordinación.