Los pendientes en derechos humanos

La actual administración no ha sido capaz de cubrir los derechos más básicos de sus gobernados, y esto se refleja en la casi nula atención a las recomendaciones que emite la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHM).

Violencia vicaria, derecho a decidir, protección de datos personales, entre otros, son los grandes pendientes, revelan organizaciones defensoras de derechos humanos.

Entre la falta atención y recursos

Nadxielli Carranco Lechuga, secretaria Ejecutiva de la CDHM, habló sobre los grandes pendientes que tanto el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y los municipios tienen en materia de garantías individuales: “La interrupción legal del embarazo, derechos políticos de las personas con discapacidad, personas trans; y cada una de ellas demuestra la falta de capacidad de atención y no solo previa a la recomendación, sino después de ésta”.

Para el caso de la administración estatal encabezada por Cuauhtémoc Blanco Bravo, la respuesta o las políticas públicas llegan tarde o no llegan. Es el caso del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos y el Consejo Contra la Discriminación:

“No funcionan, no sesionan, solo se instalan y no vuelven a convocar”, impidiendo que cualquier política pública pueda concretarse. El argumento es la falta de recursos para la operatividad: “Nos han dicho, en el caso del Mecanismo, que estuvo dos años parado por razones de Covid y porque no había recursos”.

Las omisiones en salud

Respecto al tema de salud, el gobierno estatal ha hecho caso omiso en un programa de política pública que lo atienda, pues recientemente los trabajadores del Hospital “Dr. José G. Parres” denunciaron la descompostura del elevador, obligándolos a trasladar a los pacientes en camillas por varios pisos.

La CDHM relató que existen varias iniciativas de leyes ante la Cámara de diputados. Una tiene que ver con la desaparición de personas; la violencia vicaria, el derecho a decidir, derechos políticos de las personas con discapacidad, “atención a la salud de personas de la diversidad sexual, específicamente lo que tiene que ver con la transición de sexo”, presupuesto para la autonomía de la propia comisión, medio ambiente, entre otras.

Reconoció que existe una falta de labor del Congreso del Estado en esta materia, pero la tarea se puede hacer desde el Ejecutivo estatal si se tiene voluntad.

Carranco puso como ejemplo la Ley de Identidad Sexogenérica, en donde las personas trans pueden solicitar un acta de nacimiento que reconozca su nueva identidad, pero previo a su existencia el Poder Ejecutivo pudo haber solicitado al Registro Civil generar las condiciones para que esto ocurra sin necesidad de una ley, lo cual nunca ocurrió.

Aun cuando exista una evolución natural de los derechos humanos a través del tiempo, estos seguirán siendo los mismos, opinó Carranco Lechuga, y estos deben ser capaces de atravesar razas, edades, género, condiciones económicas, el propio avance tecnológico.

La migración no es un tema en el que Morelos está exento y hacia allá debe caminar la estrategia de protección de derechos humanos, pues esta se deriva de varios factores como violencia y pobreza.

El papel del Congreso del Estado

“La responsabilidad legislativa debe tener en cuenta los avances tecnológicos, así como la rapidez con la que ésta cambia, además de considerar las nuevas realidades que vive la humanidad en temas de pandemia, conflictos armados, movilidad de personas y desastres naturales, entre otros.

Por ello, desde nuestro trabajo legislativo se consideran acciones e iniciativas que combatan la desigualdad y la discriminación, que mejore y fortalezca la participación ciudadana, identificar posibles retrocesos y evitarlos en materia de igualdad de oportunidad para mujeres y hombres en ámbitos políticos y de toma de decisiones.

El cambio climático es una realidad y desde el Congreso de Morelos se deben impulsar iniciativas donde participen las juventudes a favor del medio ambiente. Todo ello con una visión interseccional que no deje fuera a nadie”, respondió el diputado Alberto Sánchez Ortega.

¿Quién protege a los defensores?

La protección de personas defensoras de derechos humanos es otro pendiente, pues aunque ya existe un mecanismo, aún no han sido resueltos los casos como el de Samir Flores y Rodrigo Morales, ambos activistas en el estado, mismos que fueron privados de la vida y hasta el momento los culpables no han sido detenidos.

La organización ciudadana debe ser la clave para que los derechos humanos se garanticen y la única arma para lograrlo es la presión social, la que ha logrado revolucionar las leyes y las reformas.

Para la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) la lucha por la defensa de estos es permanente y abarca varios rubros. Algunos que implican una violación recurrente son las mujeres, pues desde 2015 cuando se implementó la Alerta de Violencia de Género en 8 municipios siguen existiendo omisiones.

“Otro gran tema son los desaparecidos. Estamos pidiendo que cuando se creen comisiones de búsqueda apliquen todos los criterios establecidos en los ejes rectores de la ONU”, dijo José Martínez Cruz, presidente de la CIDH.

Agregó que la falta de cumplimiento de los gobiernos responde a un interés del partido que los lleva al poder.