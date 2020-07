Los dividió estar tan juntos

La contingencia sanitaria por el coronavirus Covid-19 no sólo ha dejado miles de personas enfermas, y otras más fallecidas, sino que también está separando familias, ya que actualmente tan sólo en la Instancia de la Mujer se atiende un caso de divorcio al día.

De acuerdo a Secia Lizbeth Clara Palomares, encargada de la dependencia, antes de que iniciara el confinamiento por la pandemia, a la semana se atendía un caso, "nosotros apoyamos con asesoría jurídica y psicológica, de ello que muchas mujeres nos busquen primero a nosotros para iniciar con su trámites de divorcio".

Sin embargo, la convivencia con la pareja 24 horas y siete días a la semana, ha hecho que el número de atenciones se incremente, al registra un caso al día.

Clara Palomares informó que se tiene un repunte también en las solicitudes de guardia y custodia de menores, más que de violencia física y psicologica.

"Es en lo que hemos estado apoyando más, desafortunadamente aunque se quiera hacer no se puede ya que todos los tribunales están cerrados".

Lamentó que a pesar de que por casi tres meses no estuvieron abiertos los tribunales por la contingencia, ahora se les informe que abrirán hasta el día 3 de agosto porque los trabajadores se van de vacaciones.

Dijo que hay muchos casos pendientes de pensiones alimenticias, guardias y custodias y demás, y aclaro que esta es una forma de violencia, económica.

"Con la pandemia muchas mujeres están mal económicamente, y sumado a eso el ex esposo no les da su pensión, no se hacen responsables de sus hijos en cuanto a los alimentos, y la situación complica más".

La funcionaria municipal dijo que la justicia no puede esperar hasta agosto, pues las acciones contra el Covid no tienen perspectiva de género, por lo que es urgente que se reanuden las actividades en los tribunales a fin de que se retomen asuntos como las pensiones alimenticias, y los trámites de divorcio se concreten para que las mujeres ya no sigan sufriendo violencia.

