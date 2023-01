Llegó el momento, inician inscripciones para matrimonios gratuitos en Cuernavaca

Inicia el registro para las bodas comunitarias en Cuernavaca 2023, se espera que 150 parejas unan sus vidas en febrero.

El Oficial 1 del Registro Civil de Cuernavaca Eduardo Villarreal Torres, mencionó que la campaña de bodas comunitarias estará vigente hasta el ocho de febrero, reiteró que van a recibir documentos de hasta 150 parejas.

Explicó que la ceremonia nupcial tendrá lugar el 14 de febrero en un jardín de Cuernavaca, los requisitos para contraer nupcias son: acta de nacimiento, identificación oficial, CURP, y cuatro testigos que deben presentarse con su identificación oficial, certificados médicos y análisis prenupciales.

"Por parte del DIF, los análisis prenupciales se los pueden hacer en el laboratorio Brito's, el certificado médico es gratuito en el DIF; los análisis tienen un costo de 80 pesos", contó.

Hizo un llamado a la ciudadanía para que no tarden en apartar su lugar, y lleven los documentos en tiempo y forma a las oficialías uno y tres, así como, en las oficinas del DIF Cuernavaca.

"Habrá bodas igualitarias, quién quiera acudir por información, estamos los días martes y jueves en el DIF municipal y cualquier día entre semana pueden venir al ayuntamiento (oficialía uno) o a la oficialía tres en parque Alameda", mencionó.

Por último, señaló que las parejas podrán llevar hasta tres invitados a la ceremonia nupcial. Pronto compartirán más detalles sobre dicho evento.

Los días martes y jueves será la recepción de documentos en las oficinas del DIF Cuernavaca, las cuales se encuentran en calle Tabachín No. 123, colonia Bellavista, en un horario de 09:00 a 13:00 horas. La oficialía No. 1 se encuentra en calle Motolinía No.2 en el centro de Cuernavaca, y la oficialía No. 3 en Boulevard Dr. Lauro Ortega M. Km 1.5, interior del parque Alameda solidaridad, colonia Vicente Estrada Cajigal.







