Llaman exalumnos a “rescatar” el Colegio Santa Inés

La pandemia por Covid-19 y la escuela en casa han dejado severos estragos en el sector educativo, los cuales no se limitan solo a la falta de tecnología y el aislamiento social, sino también a la intensa caída en la economía de las escuelas particulares, que pasaron de contar billetes a contar adeudos, siendo una de las razones principales para que muchas de ellas tengan que cerrar de manera definitiva.

Uno de ellas es el benemérito y siempre recordado Colegio Santa Inés, que a 121 años de su fundación se encuentra en riesgo de cerrar sus puertas de manera definitiva, por lo que sus exalumnos han iniciado una convocatoria para “rescatar” la escuela.

Encumbrada en la esquina de la calle San Juan, en el centro de Cuernavaca, el gran portón negro y las letras doradas en la entrada marcan la diferencia entre el resto de los locales que se ubican ahí, incluso a pesar del gran bullicio que ocurre frente a ella, justo el Parque que lleva el nombre de la calle.

“Por ahora no hay nadie que les dé información, a mí me acaban de enviar para esta escuela”, responde una persona que con temor se asoma entre el portón una vez que toca al mismo, pero aun cuando la respuesta siguió siendo la misma, en las redes sociales la noticia sobre su cierre corrió como “reguero de pólvora”.

“Queridos compañeros ex alumnos hay que hacer algo, apoyar para que no cierren nuestra querida escuela: El siguiente mensaje viene de la señora Lourdes Chávez Carrera, mejor conocida en el colegio cómo señora Luquin: “Quiero pedirles por el colegio Santa Inés, que después de haber hecho una labor maravillosa durante 121 años forjando la mente y el corazón de tantas generaciones, se ve obligado a cerrar sus puertas por problemas económicos”. Oremos a Dios padre a través de su Hijo en la acciona del Espíritu Santo para que esto sea solamente pasajero por la pandemia y reprendan las hermana esta Misión tan pronto pase este fenómeno, y de ser posible que ni siquiera se viva, sino más bien sigan educando la niñez y juventud de Cuernavaca en valores humano cristianos. Que Nuestra santísima madre interceda por las hermanas y los morelenses para que no perdamos esta Misión ya añeja pero siempre vigente y necesaria”.