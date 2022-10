Las niñas indígenas, marginadas de derechos elementales

En Morelos habitan más de 270 mil niñas de 0 a 11 años de edad aproximadamente, lo que significa el 14.2 por ciento de la población, según el último Censo de Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en muchas de ellas sus derechos están limitados a las condiciones sociales que guardan, aseguró la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH), la marginación se acentúa en aquellas de origen indígena y las migrantes.

“En la población indígena es donde hay mayor problema con las niñas, están aún más relegadas a todos los servicios a los que deberían tener como ciudadanas como salud, educación, con espacios de recreación cultural, no existen; las instancias gubernamentales responsables de su atención aparecen solo cuando hay que hacer un festejo”, dijo Juliana Quintanilla, integrante de la CIDH.

Cada 11 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Niña, y en el caso de Morelos la fecha pasó desapercibida. En este sentido Quintanilla, dijo que ni en este tipo de fechas las autoridades se toman el tiempo para revisar las condiciones que guarda este grupo poblacional y buscar alternativas de solución.

Acusó que las autoridades solo se enfocan en atender a las niñas de un determinado grupo social, no en la generalidad de ellas, “su responsabilidad se les adjudica a las familias pero las familias no son dotadas de estos servicios, así que es difícil que las familias les puedan dotar de estos. El gobierno no está atendiendo a la población pobre.”.

Las niñas que migran hacia Morelos llegan en condiciones de mayor pobreza, sin documentos oficiales que les niega el derecho a la identidad “las artesanas que vemos en el centro de Cuernavaca son familias completas que vienen buscando un ingreso para sobrevivir, son marginadas, entonces a dónde están los derechos de las niñas”.

Las niñas también llegan a ser víctimas de feminicidio, reconoce, pero no acceden a la justicia por ser menores y estando bajo el resguardo de sus victimarios.

A nivel nacional el INEGI revela que el 3% de las niñas estuvo en “unión”, y el 1% tiene antecedentes de haber estado en unión.