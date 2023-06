Las magistraturas no están en venta, advierten diputados

Las magistraturas no están en venta, aseguró el diputado local Agustín Alonso Gutiérrez, quien además afirmó que existen abogados que han mandado a decir cuánto costará la designación.

Agustín Alonso aseguró que el proceso de selección de las magistraturas vacantes en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y en el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) se llevará a cabo de forma transparente.

Refirió que es una facultad del Poder Legislativo y se debe hacer de la forma más pulcra, ya que se han escuchado comentarios que aseguran que las vacantes se están vendiendo en millones de pesos.

El diputado local indicó que para que haya actos de corrupción, deben existir dos partes dispuestas, y en el caso de la actual legislatura se debe cerrar el círculo.

"Hay abogados que, en lo particular, me han mandado a decir cuánto cuesta, pero conmigo no funciona, conmigo seleccionaremos a los mejores perfiles", dijo.

Alonso Gutiérrez afirmó que no se prestará a actos de corrupción y añadió que es peligroso e irresponsable que algunas personas aseguren que se están vendiendo las magistraturas.

"Sería irresponsable y pondría en riesgo, como dijo mi compañero Eliasib (Polanco), a muchas diputadas y diputados. La delincuencia está en su máximo esplendor, imagínate que la delincuencia se entere de estos rumores", expresó.

En la sesión del pasado 13 de junio, el diputado Arturo Pérez afirmó ante el pleno que había comentarios sobre la negociación de las magistraturas por parte de los integrantes del G15, lo que generó un intercambio de señalamientos y más de una hora de debate.











