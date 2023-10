La paridad de género avanza a paso lento: Mireya Gally

El tema de la paridad de género en el estado de Morelos es un reto que se tiene que vencer con acciones; dejar de lado la simulación para avanzar en el tema de la participación de las mujeres en los procesos electorales, asegura la consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), Mireya Gally Jordá.

En entrevista con El Sol de Cuernavaca, Gally Jordá, manifestó que si bien es cierto que en los últimos años se ha avanzado en el tema, aún faltan diversos retos por superar, particularmente en los municipios, para que se garantice la participación de las mujeres.

“Es un hecho patente que se ha avanzado muchísimo en el tema de la paridad de género, y bueno elección tras elección ha habido mejoras en el tema de la paridad, que incluso desde el año 2020 ya quedó en la Constitución y ya estamos hablando de una paridad sustantiva”, expresó la titular del órgano electoral local.

Sin embargo, aseguró que existen vicios en la ley de paridad de género, pues, por ejemplo, en el estado no hay algo que obligue a que los partidos políticos postulen el mismo número de mujeres y el mismo número de hombres para las alcaldías. El resultado de ello, dijo, es que en la entidad se tienen muy pocas mujeres que encabecen los ayuntamientos.

“Por desgracia todavía tenemos muchos retos y tenemos muchas cosas que ver, como, por ejemplo, a nivel municipios sí es cierto que los partidos políticos tienen la obligación de postular el mismo número de candidatas mujeres que de candidatos hombres, sin embargo, pues en estos momentos la ley no establece en qué municipios van a postular únicamente mujeres y en qué municipios van a postular únicamente hombres y los resultados que hemos obtenido hasta este momento es que todavía tenemos muy pocas mujeres al frente de los municipios del estado”, expresó.

En Morelos únicamente hay cinco alcaldesas y 31 alcaldes, es decir que aproximadamente el 13 por ciento son puestos ocupados por mujeres y el otro 77 por ciento restante hombres.

Es el caso de Juana Ocampo Domínguez, en Temixco; Rosbelia Benítez Bellos, en Tetecala; Claudia Mazari Torres, en Puente de Ixtla; Alma Delia Reyes Linares, en Atlatlahucan, y Brenda Guerra, en Jonacatepec.

Y es que desde el Instituto Nacional Electoral (INE) se ordenó que para el tema de las 8 candidaturas para gobernador y para la de jefe de gobierno de la Ciudad de México se está ordenando que participen cinco mujeres y cuatro hombres.

Gally Jordá, manifestó que esta puede ser una alternativa a esta situación que no se ha abatido en el estado de Morelos.

Señaló que, las afectaciones que trae consigo el hecho de que no se cumpla con este “50 y 50” de participación es que no se tiene una paridad real, pero aseguró que se trabaja en que esta situación no se atienda por pura simulación.

“Yo creo que cada vez es menos una simulación y la razón de ello es que las mujeres hoy en día ya defienden sus puestos, ya están empoderadas, sin embargo, todavía la sociedad no toma algunas decisiones que nos gustaría que tomaran”, agregó.

Otro de los puntos a destacar es la violencia por razón de género que sufren las mujeres, y sobre esto la consejera presidenta afirmó que se debe trabajar para erradicar estas conductas que siguen presentes.

“Ese es un tema muy triste, que además se acrecentó en un momento y sí, la violencia contra las mujeres, esa violencia política está presente y es un tema que tenemos que trabajar mucho y lo debemos de erradicar”, señaló.

Mujeres temen a la política

Al respecto, la investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) Serena Eréndira Serrano Oswald, afirmó que al menos 6 de cada 10 mujeres tienen miedo de participar en la política por el clima tan hostil que se vive en la entidad.

La investigadora dijo que es necesario crear marcos de concientización desde pequeños en la sociedad, para comprender la importancia de la participación de las mujeres tanto en la vida pública como en la política.

“Yo creo que sin duda hay que avanzar en los marcos legales, pero se tiene que avanzar en la concientización de toda la sociedad, si las personas de a pie, los ciudadanos no se dan cuenta que la participación de las mujeres en la vida política y en la vida pública es indispensable pues van a persistir ese tipo de violencias”, manifestó Serrano Oswald.

Señaló que, luego de haber analizado la situación del entorno en el estado de Morelos y dicho lo anterior, las nuevas generaciones de mujeres deben comprender que no existe un precio de pro medio si es que participan en la política, ni ser víctimas de violencia por razón de género o que se escale a un tema de atentar contra la vida.

“Estas generaciones tienen que saber que el precio por participar en política no tiene que ser la violencia, ni mucho menos la vida”, agregó.

Señaló que el caso de la diputada local Gabriela Marín asesinada a plena luz del día en Cuernavaca en octubre del año 2022, es un ejemplo de esta situación.

“Tenemos pendiente este tema y a mí me sorprende que la indignación social no haya sido de la magnitud que ameritaron los hechos, yo creo que ahí hay una primera alerta, sin duda hay que insistir en la justicia, pero yo creo que también hay que insistir como sociedad porque hemos normalizado muchísimo a niveles sorprendentes la violencia y la violencia por participar en política contra las mujeres”, dijo.

Señaló que luego de realizar un análisis con cuestionarios a mujeres que participaron en el proceso electoral anterior al menos seis de cada diez que respondieron, dijeron que tienen miedo de participar en política y perder la vida a raíz de un hecho de violencia.

“Yo los resultados que traigo a partir de un cuestionario a las mujeres que participaron en el proceso electoral pasado les puedo decir que al menos seis de cada diez tienen miedo de manera frecuente de perder la vida por participar en la política”, manifestó.

Dijo entonces que esta situación de la percepción del miedo en la participación de las mujeres es por demás preocupante y se debe de atender de facto.

“El hecho de que la percepción que tienen es que de seguido a frecuente tienen miedo por seguir participando en la política es un dato por demás preocupante sobre el que hay que insistir”, indicó.