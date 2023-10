Igualdad de género en política, sigue siendo un deseo

Durante la inauguración de la mesa de diálogo "Las mujeres morelenses a 70 años de nuestra ciudadanía", el director del Instituto de Investigaciones Legislativas (IIL) Francisco Rubén Sandoval aseguró que la igualdad de género sigue siendo un deseo y una aspiración.

Este 17 de octubre, el Congreso de Morelos a través del IIL realizó una mesa de trabajo con la finalidad de conmemorar el 70 aniversario del derecho al voto de la mujer en México.

"Las mujeres hoy en día siguen enfrentando la violencia política en razón de género, a pesar de que ya han llegado a los puestos de elección popular", comentó Rubén Sandoval.

Señaló que en México fue hasta el año 2000 cuando se empezó a entender el tema de la transición democrática y añadió que aún existen grandes retos para la democracia del país, por lo que es necesario reflexionar sobre la igualdad de género.

"Todavía en México no podemos hablar de igualdad de género, no podemos decir que no hay violencia contra las mujeres, y al ser un estado en el que, en lo que va del año llevamos 60 feminicidios, no podemos dejar de pensar en eso y no podemos decir que existe una democracia plena", resaltó Rubén Sandoval.

Dentro de su participación, las ponentes coincidieron en que se avanzó sobre la toma de la participación activa de las mujeres en la política, sin embargo, añadieron que "el piso no es parejo", ya que aún no cuentan con la igualdad de oportunidades para ejercer dicho derecho.

Por su parte, María Trinidad Gutiérrez apuntó que no es exagerado exigir que las nueve candidaturas a las gubernaturas sean para mujeres, puesto que es una deuda histórica que se debe subsanar.

Durante la mesa de trabajo se abordaron temas de relevancia, como la representación política de las mujeres, el impacto de las políticas de igualdad de género, la lucha contra la violencia de género en el ámbito político y las estrategias para fomentar la participación de las mujeres en todos los niveles de gobierno.