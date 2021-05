La pandemia debilitó la celebración del Día de las Madres

Perfumes, ropa, calzado, flores y globos son los objetos que para este Día de las Madres prefirieron los consumidores regalar, quienes de manera esporádica se dejaron ver por algunas calles del Centro Histórico y centros comerciales. Este 2021 no se vieron grandes bolsas de regalos, tampoco camionetas de carga transportando refrigeradores, estufas y colchones como regalo a las reinas del hogar.

Quizá por la economía, el miedo al contagio o las compras en línea, la movilidad en los puntos de compra no se percibió como antes de 2020, año en que se decretó la pandemia en México.

“La gente no está viniendo a comprar como otros años; están ya muy gastados y muchos prefieren las grandes plazas comerciales por la comodidad, lo bonito del lugar y la infraestructura que no tenemos en el Centro Histórico en donde las calles están olvidadas; ¿de qué nos sirve tener Plaza Lido, por ejemplo, si están abandonadas?; la gente no quiere ir ahí”, lamenta Eduardo Peiembert Ortiz, líder de los comerciantes establecidos en el centro de la capital.

El estimado de incremento en las ventas no va más allá del 20 por ciento, confiesa, aunque prefieren mantener el optimismo hasta las últimas horas de este lunes; “nuestro más grande competidor además del comercio formal, y las plazas comerciales, es el comercio en línea, en nuestro caso no hemos podido invertir en esa tecnología porque las ventas no nos permiten tener el suficiente recurso para ello”.

Lety y su hermana menor ven con “sigilo” cada uno de los zapatos que pudieran ser del gusto de su mamá, pero antes de eso “echarán un vistazo” en otras tiendas hasta convencerse de llevar el regalo indicado, pues el presupuesto es reducido.

“Andamos buscando un regalo para mi mamá, pero aún no decidimos, vamos a dar una vuelta y ver algo que nos convenza, pero también que nos alcance porque no traemos mucho dinero”, sonríe un poco nerviosa mientas su hermana opta por no opinar.

“Mamá edición limitada” es tan solo uno de los mensajes que se lee en los cientos de globos que se han ofertado para este Día de la Madre por los comerciantes de la calle Guerrero y Gutember, otros más elaborados dicen “Te amo Mamá” acompañado con una rosa en su interior y algo de confeti.

Entre los 20 y los 50 pesos se venden como los más económicos, además de frescos ramos de rosas, entre otros productos que buscan atraer a los consumidores de una u otra forma.