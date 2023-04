La México-Acapulco, repleta de vacacionistas

Nuevamente en Cuernavaca se vivió un caos vehicular, particularmente al sur en los límites con Temixco, pero esta vez no fue debido a bloqueos o por cierre de calles por parte de manifestantes, sino por la gran cantidad de vacacionistas que saturaron la autopista México–Cuernavaca en su camino hacía Acapulco, Guerrero o el sur de Morelos.

Desde tempranas horas, a la altura del poblado de Tres Marías en Huitzilac se vivió una gran carga vehicular, así lo reportó Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Conforme fueron pasando las horas los cientos de vacacionistas que buscaban dirigirse a su destino durante estos días de la “Semana Mayor” comenzaron a abarrotar la parte sur de la capital morelense.

El tráfico fluía desde la zona norte hasta Chipitlán, pero al arribar al distribuidor vial Palmira comenzaron los problemas de circulación, pues en la zona se generaba un embotellamiento importante.

El tiempo de espera para salir era entre 20 y 30 minutos, para después volverse más fluido.

Este viernes 07 de abril no se vivieron cierres de calles o avenidas por manifestantes en Cuernavaca, pero debido al Viacrucis en el centro de Cuernavaca organizado por la Diócesis y que encabezó el obispo Ramón Castro, se generó el cierre de la avenida Morelos y la calle Mariano Matamoros por al menos un par de horas.

Por su parte, desde la tarde del jueves en el poblado de Ocotepec la carretera federal Cuernavaca–Tepoztlán, también conocida como avenida Miguel Hidalgo permaneció cerrada por la representación en el poblado de Ocotepec.

En contraste, avenidas como Plan de Ayala, Morelos sur, Emiliano Zapata, Cuauhtémoc, entre otras, permanecieron vacías por el periodo vacacional.

Continuará el tráfico en Morelos

Recuerda tomar precauciones pues se espera que este fin de semana continúe la carga vehicular, particularmente con dirección al sur.

De los pocos incidentes que reportó Capufe fue una volcadura a la altura del kilómetro 115 en la autopista, lo que generó el cierre parcial de la circulación por al menos una hora entre las 13:00 y las 14:00 horas.

Por lo cual te recomendamos no conducir a exceso de velocidad, no combinar alcohol y volante, no manejar cansado, y abrocharte bien el cinturón de seguridad tú y tu familia o amigos.