La huelga se asoma en Capufe

Amenazando con irse a la huelga en el Sindicato de Trabajadores al Servicio de Caminos y Puentes Federales (Capufe), desde este fin de semana comenzaron a trabajar bajo protesta; el secretario general, Martin Curiel Gallegos, convocó a los responsables de la paraestatal a establecer protocolos de emergencia porque van en aumento los asaltos a las casetas de cobro en las vías carreteras, sobre todo en la madrugada, dejando indefensos a los sindicalizados.

Advirtió que han sido muchos los llamados que han realizado a la administración de Capufe para que pongan atención sobre todo en Puebla, Morelos y Guerrero y el organismo “no sabemos que está haciendo, dirigimos muchos oficios preguntando qué se hace para enfrentar esto, incluso no sabemos si hay un protocolo y que los trabajadores sepan qué hacer frente a un asalto, qué ha hecho Capufe con relación a denunciar estos eventos, pero aunque son de carácter administrativo y a pesar de que pudiera haber una denuncia por el robo, eso no garantiza de que los compañeros trabajadores salven su vida, porque en los asaltos han llegado armados y además del dinero se llevan parte de los equipos, es decir, se expone la vida de los trabajadores por no tener realmente las garantías para hacer su labor”.

Comentó el personal de vigilancia que cuida estos lugares ni siquiera tiene la capacitación adecuada para estos hechos, porque los delincuentes incluso cuentan con armas de mayor calibre.





Desde este fin de semana comenzaron a trabajar con letreros colgado en sus cuellos y con lonas que colgarán en sus zonas de trabajo con la leyenda “los trabajadores de Capufe trabajamos bajo protesta”.