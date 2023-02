La Fiscalía del estado no es enemiga política de nadie

“Mandar el mensaje de que entre autoridades somos adversarios, solamente puede interpretarse como un síntoma de ingobernabilidad”, expresó el fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara al comparecer ante el pleno del Congreso Local, como parte de la rendición de su segundo informe de labores 2022.

Realizó un llamado a todos los morelenses, a los servidores públicos, a los políticos, a los presidentes municipales, regidores, empresarios, jóvenes y todos los grupos de la sociedad, para que se dé la unidad entre instituciones “y dejemos de vernos como adversarios, porque no lo somos, la Fiscalía del Estado no es adversario de ningún servidor, de ningún nivel, de ningún político, ni de ninguna otra institución”.

Uriel Carmona precisó que la fiscalía general del Estado tiene marcadas sus funciones en la Constitución por lo que su llamado respetuoso está dirigido al gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, al Poder Judicial, al Poder Legislativo; a las autoridades federales, municipales y al Ejército mexicano, a la Marina y todas las corporaciones con las que interactúan, para trabajar en unidad, sobre todo para dar resultados a los ciudadanos y atender a las víctimas.

Resaltó que mandar el mensaje de que entre autoridades son adversarios, solo lo capitaliza la delincuencia.

Carmona Gándará, señaló que la Fiscalía General de #Morelos no es adversario de nadie, por lo que llamó al Poder Ejecutivo y Legislativo, así como alcaldes a la unidad

Carmona Gándara dice que el Gobernador no lo quiere

En esta comparecencia el Fiscal también dejó en claro que el que no lo quiere es el Gobernador.

“Yo lo que veo en un tema ya muy práctico es eso, el Gobierno del estado ha intentado a toda costa obligarme a dimitir de mi cargo como fiscal, a renunciar, a amenazarme desaforarme, en lugar de ponernos a trabajar por el bien del estado. Los morelenses somos bien generosos y respetuosos de la institucionalidad, simplemente esperamos lo mismo”.

Entre los temas que fue cuestionado, destacaron qué se ha hecho para eficientar la instancia y dar resultados, para garantizar el respeto de los derechos humanos, los casos de feminicidio, y avances en la investigación del asesinato de la diputada local, Gabriela Marín; así como lo que ha hecho en materia de delitos ambientales y la protección de animales.

Lamentan que Morelos no sea seguro para las mujeres

La diputada local, Andrea Gordillo Vega lamentó que en Morelos las mujeres no se sientan seguras, que las cifras reconocidas en materia de feminicidios se les hacen muy bajas para la realidad.

Cuestionó al fiscal porque todos los días amanece en Morelos con noticias de hechos violentos, y que ya no existe pretexto que sea por falta de presupuesto.

En este sentido, el fiscal respondió que lo que hace falta a las autoridades del estado es que sean originarios de Morelos y que les interese la entidad, que haya un arraigo, ya que aseguró este es fundamental para el ejercicio público en determinadas materias.

Seguridad, tema de actitud y disposición

El Fiscal indicó que si bien es un tema de contar con recursos, también en el tema de la seguridad, es una cuestión de actitud y disposición, de dejar de revolver lo político con el trabajo institucional.

“En una ocasión el gobernador le dijo al almirante (José Antonio Guarneros) ya trabaja con Uriel, pero eso lo hacemos todos los días. No creo que sea mala fe del señor, no creo que tenga mala intención, es un tema de limitaciones, que no conocen el estado, eso para mí es así no conocen las colonias, los barrios”.

Asimismo, Carmona Gándara resaltó que la actual legislatura le otorgó a la FGE mil 82 millones de pesos para el servicio de procuración de justicia en el estado, lo que le permitirá operar de manera autónoma.

Indicó que a través del incremento del presupuesto se permitirá que el Ministerio Público no atienda intereses personales, ni económicos, políticos o de grupo, sino que las resoluciones sean imparciales y objetivas.

En la comparecencia del fiscal estuvieron, en un inicio 12 de los 20 diputados que integran la legislatura; casi al final solo permanecieron 9 legisladores.