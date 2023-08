La educación no debe ser un instrumento de manipulación: Obispo

De nueva cuenta el secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano y Obispo de Cuernavaca, Ramon Castro Castro se pronunció sobre los libros de texto gratuitos los cuales, aseveró, han provocado una problemática social que agudiza una emergencia educativa en el país.

El jerarca de la iglesia en México aseguró que estos materiales deberían impulsar el desarrollo integral de los estudiantes al margen de cualquier instrumentación ideológica o política.

“La educación es un derecho humano y no debe ser utilizada como instrumento de manipulación, de colonización ideológica”.

El video difundido por Castro Castro, inicia con un mensaje del Papa Francisco en el que advierte existen “colonizaciones ideológicas que buscan destruir la familia, no perdamos la libertad que la misión nos da, la misión de la familia. Tenemos que ser muy sagaces, hábiles, muy fuertes para decir no a cualquier intento de colonización ideológica de la familia”.

En este sentido, el Obispo indicó que ante el evidente contenido de adoctrinamiento e ideologización en los nuevos libros de texto resulta inevitable defender el derecho de toda familia de educar a sus hijos en espera de que la escuela sea un centro de formación en diversas disciplinas.

Alentó a todas las asociaciones de padres de familia para defender la educación de sus hijos y dijo que la diócesis de Cuernavaca se suma a las buenas intenciones tal como se han organizado en diferentes diócesis del país.

Agregó que los principales problemas que presentan los nuevos libros de texto gratuitos son, en primera instancia, que se violó la Constitución por no seguir el proceso que dicta el artículo tercero que señala que el Ejecutivo Federal, para determinar los principios rectores y los objetivos de la educación inicial, debe considerar la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de diversos actores sociales involucrados en la educación tales como los padres de familia, asociaciones de maestros y expertos en los distintos temas.

“De acuerdo a los primeros análisis de distintos especialistas no se cumple plenamente con el criterio de orientar la educación en base a los resultados del progreso científico y no en fanatismos y prejuicios, fruto de ideologías ajenas al ámbito educativo. No se tomó en cuenta a los distintos actores de la educación comenzando con los padre de familia tal como lo expresa la declaración universal de los derechos humanos de la ONU”, dice en su mensaje Ramon Castro.

Agregó que los contenidos de los libros de texto gratuito no fueron construidos a partir de criterios pedagógicos y didácticos que garanticen el buen aprendizaje de las infancias y la juventud, que vayan acorde a su edad y madurez.

Invitó al Estado, en sus distintos niveles de gobierno, las organizaciones magisteriales, las instituciones educativas y la sociedad civil organizada a crear las condiciones propicias para el diálogo y el respeto mutuo para alcanzar el fin superior de la educación.

La Diócesis de Cuernavaca se deslindó de ser parte de la organización de la marcha programada para este domingo 27 de agosto, sin embargo, en sus cuentas de redes sociales el Obispo compartió la invitación para la movilización programada en la capital del estado.