La economía de Morelos, en caída libre

De una recesión gradual, Morelos hoy está en una crisis amplia y en caída libre. Pese a los intentos y el pretexto de que puede ser la pandemia mundial, lo cierto es que en materia económica, el estado ha mostrado nulo avance a casi dos años de la administración de Cuauhtémoc Blanco. La administración estatal se ha caracterizado por no tener estrategia ni rumbo, sólo ha dado golpes de ciego. Y a pesar de el ánimo que muestran los funcionarios en esta materia, en realidad son pocos los resultados, y peor aún, el panorama no se ve cómo pueda mejorar, mencionaron integrantes de la iniciativa privada en la entidad.

Jorge Mátar, expresidente de la La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) y empresario morelense, actualmente presidente de la Asociación Civil Reconstruyendo Morelos, vio cuando llegó la actual administración estatal, y a casi dos años, no existe un avance que pueda presumirse. Y en esto no entran los efectos de la pandemia que hace atípica cualquier situación que se presenta; “ya veníamos de una recesión la cual el gobierno actual no ha incentivado de manera proactiva a los pequeños y medianos comerciantes que son los que generan el 70 por ciento de la actividad en el estado”, sentenció.

Aunque hoy se presumen fondos y recursos como el Fondo Morelos, ha resultado insuficiente en cuanto a capital de trabajo y apoyos, porque hoy en día los pequeños empresarios independientemente de no poder generar ingresos no pueden obtener las utilidades necesarias para decidir si reinvierten ese recurso o diversifican su negocio, si escalan a otro tipo de negocio o su buscan trascender en otros estados.

Chacho Mátar, explicó que el panorama no es nada halagador cuando en Morelos hay un déficit de 18 mil empleos, los cuales se suman a los 11 mil que se han perdido durante el tiempo de la pandemia. La tarea que se ha hecho es insuficiente.

El riesgo hoy, es “que podemos perder al final del año hasta dos puntos en el PIB estatal, lo que hace que la economía del estado de la cual dependen las actividades terciarias y representa el 67 por ciento del PIB estatal, no pueda hoy en día trabajar al cien por ciento”. Lo que se necesita y no ha sido visto por la funcionaria responsable del área de economía y del gobierno estatal, es que se requiere generar un programa a fondo perdido para aquellos pequeños comerciantes que requieren capital de trabajo inmediato para poder cubrir por un lado los compromisos fiscales y por otro, poderse capitalizar y al menos mantener su pequeño negocio.

“La realidad exige ver, tener, y buscar qué tipo de experiencias positivas se han hecho en el pasado. Hoy hay proyectos detenidos, sin importar la pandemia; la multimodal de Cuautla, el recinto fiscal, el gasoducto y el aeropuerto, son temas que se deberían agilizar. Independientemente de buscar esas alternativas para buscar inversión nacional y extranjera”. Si bien Morelos cuenta con el clima y una posición geográfica envidiable, no hay seguridad y no existe un programa para llamar e incentivar a los inversionistas por la tenencia de la tierra, sin eso, prácticamente no hay nada.

Como parte del sector restaurantero, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Harry Nielsen León confió que si bien había esperanza en la iniciativa privada para el área de Economía y Trabajo, por la alta comunicación y la cercanía que había mostrado la secretaria Cecilia Rodríguez, gradualmente se ha ido perdiendo; “hoy no hemos visto que la economía se vea beneficiada; estamos a la espera que de que haya programas más agresivos y más puntuales, sobre todo por la contingencia, y por eso es más difícil hablar de este sector, pero con mayor razón, ha estado muy limitada en cuestiones de apoyos al sector empresarial en general”.

Para el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Ángel Adame Jiménez en verdad la situación no es nada halagadora, dijo que aunque ha habido eventos positivos, desafortunadamente han sido más las negativas que los empresarios han expresado a los mismos responsables, y nada han hecho a dos años años de gobierno.

Aceptó que se puede usar la pandemia como una excusa, pero eso no quita que sea su obligación atenderla de la mejor manera; "lo cierto es que antes de esta situación veníamos con el 0.1 de crecimiento, y hoy eso ya no existe; por eso es hora de revisar los números y las circunstancias para que con información confiable y veraz se pueda calificar a quienes están al frente de la responsabilidad".

A dos años de la actual administración, y no obstante que la potestad de hacer relevos es del gobernador Cuauhtémoc Blanco, como lo ha hecho en otras áreas, es necesario que revise el área de Economía. Ángel Adame, hizo votos que el mandatario tendrá que escuchar en algún momento; el sentir de los ciudadanos respecto al trabajo que está haciendo su equipo para que de esa manera tenga también el parámetro si hay resultados o no. Fuera de la simpatía que tenga por las personas que lo acompañan, porque si hay cosas negativas, el impacto será para él como titular del Ejecutivo.

Aunque en el primer año hubo bastantes acercamientos con la secretaria de Economía, con este efecto de la emergencia, hoy la comunicación es nula; “sabemos que existen otros mecanismos para tener cercanía, pero ella y los demás funcionarios deben determinar si lo están haciendo bien o no, finalmente a todos nos juzgará la historia, y que ellos hagan una autocrítica, que se vean en un espejo y evalúen, porque más allá de que puedan tener un trabajo o cuidar su chamba, acepten si están haciendo algo bueno para la comunidad o no”.

