El menú digital no es una obligación: Canirac

Además de que el menú digital no es una obligación sino una opción para que el restaurantero lo pueda ofrecer a sus comensales, este no está siendo funcional porque la gente no está acostumbrada a él, expuso el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados Harry Nielsen.

Agregó que muchos restaurantes ya lo han implementado y se han olvidado del menú físico y no tendría que ser así, dijo el presidente de la Canirac.

Expuso que en los negocios debiera de haber tanto menú digital como físico porque quienes están más familiarizados con lo digital son los jóvenes pero muchos de ellos no tienen el poder adquisitivo para acudir a un restaurante o pagar una comida

Por otro lado dijo Harry Nielsen que hay personas que padecen problemas de la vista y no pueden leer todo el menú en sus teléfonos y requieren del menú tradicional para poder elegir el platillo y todo lo que desean consumir.

Es por ello que insistió en que en todos los restaurantes debería de contarse con el menudo digital para quien lo prefiera y el físico pues incluso hay lugares donde se cuenta con copias fotostáticas que son destruidas de inmediato en cuanto el comensal hace su orden de lo que va a degustar.