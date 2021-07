[Especial] La Consulta Popular 2021 alienta la democracia

El domingo 1 de agosto, en México se realizará un ejercicio ciudadano inédito para decidir la viabilidad o no de juzgar las acciones de los últimos cinco ex presidentes de la República.

A mediados de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la ley para realizar la consulta popular sobre el juicio a ex presidentes, propuesta por el actual mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador, jornada consultiva que es coordinada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

La consulta popular pretende verificar si los electores desean indagar sobre las acciones emprendidas en los sexenios de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

¿Qué es y para qué servirá la Consulta Popular?

Es un mecanismo directo de participación en el que la ciudadanía aprueba o rechaza una o varias propuestas planteadas con anterioridad sobre temas de interés público. Desde 2012, en la Constitución Política Mexicana está estipulado que las y los ciudadanos tienen derecho de participar en las consultas populares que se organicen, señalando que quienes pueden convocarlas son el presidente de la República, el dos por ciento de las personas que se encuentren en la lista nominal o el 33 por ciento de las y los integrantes de la Cámara de Diputados o Senadores. En este caso, para la consulta popular 2021 fue a petición del jefe del Ejecutivo federal.

Una pregunta y 2 respuestas

En la boleta se preguntará: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”. Pudiendo responder: “Sí” o “No”.

Liliana Díaz de León Zapata, vocal ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE en Morelos, explicó que se necesita la participación del 40% de las personas de la lista nominal en México para que este ejercicio sea vinculante a los poderes Legislativo y Ejecutivo federal, a fin de que tomen las decisiones necesarias para que se materialice la opinión que ya manifestaron las y los ciudadanos.

En Morelos se cuenta con un padrón nominal de un millón 498 mil 307 ciudadanos, es decir, que el 40% serían 599 mil 323 morelenses.

Precisó que el INE no puede responder o asegurar cuáles serán los alcances de la pregunta, ya que al ser redactada por la SCJN no pueden moverle ni una coma, lo que hace que el órgano electoral sólo esté a cargo de organizarla, mas no de especificar sus alcances.

Desde la reforma de 2012 la consulta popular se puede realizar por un tema de relevancia regional y la misma ciudadanía puede solicitarla / Cortesía | INE

Hacia un papel social más activo de los ciudadanos

Con el objetivo de promover la participación ciudadana en la consulta popular, así como la discusión informada y razonada entre la ciudadanía, el INE realizó 335 Jornadas de Diálogo a nivel nacional, estatal y distrital.

Las y los ciudadanos, indicó, tienen que dar más prioridad a este enfoque en base a que la pregunta cambió por completo, ahora va encaminada a “garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas”, de decisiones que actores políticos tomaron en años pasados, pero el fin es “garantizar la justicia y derecho de las posibles víctimas”.

La vocal de la Junta Local Ejecutiva del INE invitó a las y los morelenses a participar en este primer ejercicio de democracia directa, único en su tipo, donde su opinión será vinculatoria en un hecho histórico del país”.

“Es importante que la ciudadanía participe, estamos muy acostumbrados a que en nuestro papel en la democracia de nuestro país se vea limitada a participar en las elecciones cada tres años, pero necesitamos ciudadanía más activa, que asuma ya el papel dentro de la democracia en este país”, indicó.

Al ser un mecanismo único en su tipo, especificó, no hay punto de referencia para decir que la consulta no servirá: “Es algo distinto y es un hecho histórico, la Constitución Política la redactaron en 1917 y hasta el 2012 se contempló el derecho y hoy en 2021 es la primera vez en la historia del país que vamos a poder hacer uso de este derecho humano y por eso es importante que la ciudadanía se involucre, informe y participe”.

En este encuentro de difusión, Díaz de León Zapata recordó que una de las ponentes hacia referencia de un ejercicio de democracia abierta que se hizo en Chihuahua.

Expresó que a petición de un grupo de ciudadanos se sometió a consideración de la ciudadanía una propuesta en un municipio de Chihuahua donde pretendían privatizar el alumbrado público, lo que dijeron fue decidir que la ciudadanía opinara y ésta participó, si bien no se obtuvo el número necesario para que fuera vinculatorio, lo que sí se tuvo fue una respuesta ciudadana que decía que no quería y eso sirvió para que no se concretara la decisión.