La confrontación entre poderes afecta a los ciudadanos: Lucía Meza

La senadora por Morelos Lucia Meza Guzmán demandó prudencia entre los integrantes del Ejecutivo y Legislativo, porque su actitud provoca perjuicios directamente a la sociedad, al no encontrar coincidencias para el tema de la distribución de recursos en el presupuesto 2023.

El tema ha llego a la máxima tribuna del país, y ahora es el momento, destacó, de esperar la definición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la controversia de inconstitucionalidad promovida por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, contra la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del año 2023.

Subrayó que “es facultad exclusiva del Congreso aprobar el presupuesto y pues ahora con la acción de inconstitucionalidad en este caso quien tiene que resolver es la Corte”.

Agregó que ciertamente estas diferencias perjudican a la sociedad morelense y ante ello debería prevalecer el diálogo y la prudencia.

“A mí me parece que en ambos debería de caber la prudencia, porque definitivamente quienes están padeciendo la falta de recursos son los morelenses y me parece que más allá de las disputas políticas lo que debe haber es entendimiento por parte de los dos poderes, para llevar los recursos necesarios y suficientes a la ciudadanía que es quien está demandado las obras, los servicios, las medicinas; es decir, que haya un buen funcionamiento por parte del gobierno”, afirmó.

¿Con esta polarización considera que ya se puedan pensar en la desaparición de poderes?

"No, no creo me parece que una vez que la Corte determine qué es lo conducente el estado va a seguir su normalidad, pero esperemos al fallo de la Corte", expresó.

Desde el Senado de la República, indicó que estarán atentos sobre la definición de los ministros del país en el tema de la controversia o acción de inconstitucionalidad promovida por el Poder Ejecutivo estatal.

Además, sin intervenir en la soberanía de los poderes expuso que su posición es refrendar el llamado al diálogo al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y los 15 diputados locales con quienes mantiene una confrontación.

Tanto el gobernador, señaló, como los diputados deben ser factor de unidad en el estado, con declaraciones y acciones que dejen de ser violentas y generen el avance y desarrollo del estado de Morelos.

Respeto a este tema, fue el secretario de gobierno Samuel Sotelo, quien confirmo en días pasados que se interpuso la controversia constitucional ante la SCJN en ciertos rubros del presupuesto 2023 aprobado por el Legislativo, entre ellos se encuentra el de libres transferencias, esto al considerar que los diputados se excedieron ante la decisión de cancelar las mismas.







