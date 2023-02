La automedicación puede causar incluso caer en coma

María Cristal Columba Palomares, investigadora de la Facultad de Farmacia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), señala que ningún medicamento debe ser ingerido por decisión propia, sino bajo un tratamiento médico, menos aún aquellos que son tratamientos para la ansiedad pues disminuyen la capacidad respiratoria y podrían llevar a un persona a un estado de coma y hasta causarles la muerte en casos severos.

“Ningún medicamento debe ser automedicado sin un diagnóstico ni régimen médico prescrito por un especialista. En especial el clonazepan, que es un medicamento que pertenece a las benzodiacepinas, un tipo de fármaco que actúa para disminuir la ansiedad, se les llaman ansiolíticos, como el diazepam, el lorazepam, que se prescriben para atender la ansiedad”, explicó la académica de la UAEM.

Producto de la pandemia, las y los médicos recetaron este tipo de medicamentos debido a que los pacientes con Covid-19 presentaron este tipo de alteraciones y dichos fármacos les ayudan a conciliar el sueño; también se recetan para problemas de convulsiones y como relajantes musculares. El efecto de estos medicamentos pueden derivar en afecciones en la memoria, desempeño cognitivo y afectar el control motor generando somnolencia, que en el caso de los adultos mayores pueden derivar en caídas severas.

“Aún en pacientes bien diagnosticados existe el riesgo de volverte dependiente (a los fármacos), entonces los pacientes pueden decir es que no me he sentido bien y se aumentan las dosis, y luego le agregas a trastornos de personalidad, si tomas alcohol suprimes el sistema nervioso, y se vuelve una bomba de tiempo. Los retos (de las redes sociales) son un riesgo a la salud porque los jóvenes no tienen en mente el peligro y como cualquier droga, como heroína o cocaína, son peligrosos”.

En dosis altas estos medicamentos son capaces de suprimir el sistema respiratorio y provocar insuficiencia respiratoria, problemas cardiovasculares, un colapso circulatorio e incluso en casos graves la muerte.





