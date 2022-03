Justicia laboral entra en crisis

La inoperancia de los tribunales laborales en Morelos provocó la protesta de decenas de abogados que tomaron las calles en demanda de cambios en el mando de la dependencia y garantía de justicia pronta y expedita en los miles de casos que se mantienen estancados. La protesta llegó hasta el Congreso del Estado, donde los litigantes irrumpieron en la comparecencia de la secretaria de Desarrollo Económico y el Trabajo, Ana Cecilia Rodríguez, que determinó abandonar el recinto legislativo alegando fallas en la seguridad.

Así, la manifestación de abogados abrió un frente más en la batalla entre el Legislativo y el Ejecutivo, pues éste exigió a los diputados, mediante un comunicado público, garantizar la seguridad de los secretarios de despacho que comparecen como parte de la glosa del informe de gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo.

La secretaria de Desarrollo Económico aseguró al presidente de la Mesa Directiva, Francisco Sánchez Zavala, que iba preparada para el careo que sostendría con los legisladores, sin embargo, al mismo tiempo se despedía para, en segundos, salir por la puerta trasera del recinto legislativo.

Y es que, de acuerdo con abogados laboristas en el estado, existe la creencia que después del cierre de las oficinas del Centro Estatal de Conciliación (CEC) de Jojutla, que depende de la secretaría encabezada por Ana Cecilia Rodríguez, seguirá el cierre de esa instancia en Cuautla, lo que provocará graves consecuencias a la clase trabajadora que ahora tendrá que trasladarse hasta Cuernavaca para mediar sus asuntos.

Debido a lo anterior, abogados se manifestaron la mañana de ayer en la calle Francisco Leyva, en el centro de Cuernavaca; ahí, Juan Juárez Rivas manifestó que la raíz del problema es que “el CEC no tiene presupuesto, los diputados han sido omisos para darle su presupuesto y el Gobernador, Cuauhtémoc Blanco, ha sido muy tibio para pedir dinero y eso esta poniendo en jaque a la justicia laboral”.

Así que concluyó que en Morelos no existe justicia laboral, "simplemente porque ni al Poder Ejecutivo, ni al Legislativo les importa el tema y eso es muy grave porque lo más importante de un Estado y un país son los trabajadores, porque sin ellos no se mueve nada, pero los diputados como son muy ignorantes y el conocimiento, les importa un comino disfrutando de los 500 millones de pesos que tienen de presupuesto, mientras que el CEC solo requiere 30 millones de pesos”.

Al respecto, la secretaría de Desarrollo Económico, dijo entender la molestia de abogados laboralistas pero el nuevo esquema laboral no ha podido ponerse en marcha como se había pensado debido que en el presupuesto de este año había solicitado cinco millones de pesos más, pero por la falta de recurso las oficinas que se habían instalado en varios municipios como una manera de acercar la justicia laboral no ha podido funcionar, "pero no ha sido por omisión o desconocimiento".

Previo a la comparecencia a la que asistiría con diputados, que finalmente no se concretó, la funcionaria aceptó hablar sobre el reclamo que realizaron un grupo de abogados laboralistas en la Junta Local y el Tribunal Estatal de Conciliación, argumento que es la falta de dinero lo que ha obligado a no poner en marcha el proyecto de la unidades laborales, porque todo el presupuesto está enfocado al seguimiento, y para que todo se echará andar como en el caso de Jojutla los recursos no eran suficientes, “me preocupa mucho también, pero mientras el presupuesto no se pueda adecuar a la operación del centro (en Jojutla), los entiendo y hay personas que se deben desplazar desde la forma sur, por eso habíamos instalado un centro en ese municipio como en otros lugares, pero estamos haciendo todo lo posible por hacer rendir el dinero, sin embargo, es complicado porque un presupuesto original de 15 millones de pesos, y una solicitud de cinco millones más que no llegaron son los que hacen falta para poner en marcha este centro”.

Para la funcionaria, si ha estado escuchando a los abogados por lo que no entiende su actitud para irrumpir en donde estaría reunida con los legisladores, aunque en Jojutla no ha podido operar el lugar, en Cuautla no pasará lo mismo, “la decisión fue elegir Jojutla para no operar el centro, aunque el presupuesto es menor si se requiere el dinero para que funcione”. /Con información de Israel Mariano.





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter