Juegos mecánicos en pleno Centro Histórico de Cuernavaca

Nunca en la historia reciente se habían colocado juegos mecánicos en el Centro de Cuernavaca, hasta la mañana de este jueves cuando un grupo de comerciantes que se dedican a esta actividad llegaron con por lo menos 20 de esos aparatos e invadieron la calle Galeana desde avenida Morelos hasta la esquina con calle Nezahualcóyotl.

Pero contrario a lo que esperaban los comerciantes de la plaza Lido, quienes fueron los que tramitaron los permisos del Ayuntamiento, la presencia de los juegos generó más molestias que satisfacciones; primero, porque esto significó el cierre de esa vialidad y segundo, porque otorgar permisos sin planeación y consulta provoca un desorden en la capital de acuerdo con los empresarios.

“Pues menuda despedida se está generando para la despedida del alcalde de Cuernavaca (Antonio Villalobos) con este escenario que hoy vive la Ciudad. Ante la llegada de turistas a Cuernavaca sobre todo el día 25, porque después de esa fecha, el sector servicios está esperando un repunte en la economía para generar mayor reactivación porque aún no hemos alcanzado la etapa de recuperación”

Antonio Sánchez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Además indicó que esta feria, típica de las que se colocan en los pueblos, carece de muchas medidas de seguridad, por lo que autoridades de Protección Civil (PC) tendrían que verificar que la ciudadanía no corra riesgos no solamente al usar estos juegos, sino también para quienes estén cerca de los mismos. Pero este no es el único problema.

“También con el comercio informal tomando las calles del Centro de la Ciudad (Hidalgo y bulevar Benito Juárez) tenemos un panorama totalmente desalentador para todos los empresarios que estábamos esperando alcanzar una mayor reactivación con un Centro digno donde le hemos aportado en ese sentido y hoy está sucediendo todo lo contrario”.

Por ahora los empresarios buscarán que esos juegos cumplan con todas las medidas necesarias para funcionar con apego al reglamento de licencias, como lo estuvieron aplicando los funcionarios del Ayuntamiento durante las últimas semanas contra los comercios establecidos a quienes estuvieron multando hasta con 15 mil pesos por faltas que a veces resultaban absurdas.

De acuerdo con la minuta que el Ayuntamiento de Cuernavaca firmó con los comerciantes, estos vendedores y juegos permanecerán en calle Hidalgo y bulevar Juárez desde este 24 de diciembre hasta el 31 del mismo mes, aunque estos decidieron adelantarse para colocar sus puestos.