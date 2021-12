Cuernavaca, sin recolección de basura por deudas

A ocho días del cambio de administración municipal de Cuernavaca, el Ayuntamiento saliente adeuda dos quincenas a la empresa recolectara de basura KS Corporativo Ambiental, lo que ha ocasionado este miércoles la suspensión del servicio.

El día de ayer las principales calles del Centro Histórico amanecieron llenas de basura provocando la molestia e incertidumbre de los ciudadanos y visitantes, sobre todo al desconocer si éste será un retraso de horas o de días.

El secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos, Efraín Esaú Mondragón Corrales, aceptó que existe un adeudo de parte del Ayuntamiento de la última quincena de noviembre y de la primera de diciembre a la empresa recolectora de basura.

Afirmó que la baja recaudación en los últimos meses ha generado esta problemática, estando actualmente en la búsqueda de opciones para cumplir, por lo menos, con la primera quincena de diciembre y reanudar el servicio en ciertas colonias de la capital del estado.

“Tuvimos un retraso en la recolección de algunas rutas, ahorita parte de ellas se normalizaron y efectivamente hay un retraso del pago, que no se ha regularizado. En este momento estamos trabajando con Tesorería para ver qué se podría hacer porque no hemos pagado ninguno de los dos adeudos”.

Si bien el secretario dijo desconocer qué colonias fueron las afectadas y el monto del adeudo, recalcó que en lo que va del año estas son las únicas deudas, buscando las estrategias a aplicar, ya que lo que menos desean es causar un colapso del servicio de recolección de basura en la ciudad, en especial a pocos días del cambio de administración municipal.

No obstante, no descarta que este problema pueda mantenerse, “esperemos que no, pero podría ser”. Sin embargo, este no fue el único conflicto del año, puesto que la reapertura del relleno sanitario de Loma de Mejía trajo consigo diversas manifestaciones en contra de vecinos de Subida Chalma y otras colonias de la ciudad.

Frente a este hecho, el Gobierno del estado emitió un comunicado solicitándole al Ayuntamiento que asuma su responsabilidad brindando los servicios públicos municipales que requiere la población, asegurando que la falta de recolección de basura que se registró en el Centro Histórico genera problemas de salud a los ciudadanos, daña la imagen turística de la capital durante estas fechas decembrinas y ocasiona afectaciones a comerciantes y prestadores de servicios de la zona.

En agosto, la capital morelense padeció un severo retraso en el servicio de recolección de basura, ya que la comuna no había cubierto ciertos pagos pendientes con la empresa