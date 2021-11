Relleno de Loma de Mejía sigue operando con normalidad

Con normalidad, los camiones recolectores de basura siguen transitando por la avenida Subida a Chalma para llegar al relleno sanitario de Loma de Mejia y depositar los residuos sólidos del municipio de Cuernavaca, a pesar de las protestas que en julio pasado hicieron algunos vecinos para evitarlo.

“Estamos esperando a que entre el nuevo Gobierno municipal para ver si hacemos algo, porque con el actual no se puede hacer nada. Los camiones siguen pasando y algunos vienen hasta de la Ciudad de México, entonces la cosa es que haya un Gobierno que si nos quiera respaldar”, fue lo que dijo una de las habitantes quien prefiero no dar su nombre.

Dijo que ya hubo un primer acercamiento con José Luis Uriostegui Salgado, quien tomará posesión de la presidencia municipal de Cuernavaca hasta enero próximo, pero hasta entonces, los vecinos de las colonia Del Bosque, Lomas Tetela, Lomas de Atzingo y Adolfo Ruiz Cortines prefieren no realizar más protestas.

“Ya platicamos con él, ya tuvimos una entrevista, pero como ahorita no tiene el poder en la mano, no nos puede ofrecer nada. Durante las consultas abiertas que él hizo ahí estuvimos nosotros haciendo la propuesta y no sabemos si se van a tomar en cuenta pero queremos que se haga algo en materia ambiental porque hay mucho que hacer en ese tema”, destacó.

De momento, lo que se puede hacer dijo, es separar la basura y hacer compostas como se pueda junto con otros vecinos para que cada personas pueda contribuir a reducir la contaminación al planeta, ya que parecería que el tema ambiental no es una prioridad de los Gobiernos, a pesar de la situación en la que nos encontramos.

“Todavía hay mucha resistencia incluso entre la gente que no cree en la separación de basura, no creen que el unicel es muy dañino y la gente los sigue utilizando al igual que las bolsas que se siguen usando, ni las que según son ecológicas porque también tardan mucho en degradarse”, aseveró.

Los vecinos que se encuentran en la avenida Subida a Chalma, aseguraron que van esperar a que el nuevo alcalde de Cuernavaca entre y que tome las riendas del municipio para que después se tome una determinación sobre el relleno sanitario de Loma de Mejía.