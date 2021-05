Juanita Guerra, mujer de experiencia y resultados 

México está cerca de presenciar su proceso electoral más grande, pues de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), se elegirán 500 cargos federales y más de 20 locales, y entre ellos están los cargos a diputados federales, quienes cumplen un papel fundamental el país, ya que son los representantes del pueblo ante la Cámara de Diputados y de ellos dependerán las leyes y reformas que se aprueben en beneficio la ciudadanía.

“Es muy importante que le gente sepa cuál es el papel de los diputados en nuestro país, cuáles son sus funciones y responsabilidades, porque muchos no lo saben, y esa también es nuestra responsabilidad como candidatos, debemos informar cuál será nuestro trabajo.

Decirles que los diputados no sólo tienen la encomienda de asignar el presupuesto de egresos de la Federación, sino que son su voz para crear, modificar y proponer leyes que contribuyan a mejorar los distintos sectores de México; también vigilan la implementación de las políticas públicas en todo el país, son los enlaces con las autoridades federales y por facultad constitucional tienen la representación popular, entre muchas otras funciones”, informó Juanita Guerra Mena, candidata a diputada federal por el tercer distrito de Morelos.

Originaria del municipio de Ayala, tierra del General Emiliano Zapata y destacada ciudadana cuautlense, Juanita Guerra Mena aseguró que cuenta con toda la experiencia y conocimientos para la labor que, con responsabilidad y pasión, busca desempeñar.

“Siempre he disfrutado servir a la gente y sé muy bien cuál es la responsabilidad de un legislador, pero no sólo eso, mi formación profesional facilita mucho el trabajo, ya que soy egresada de la Universidad la Universidad Privada del Estado de Morelos (UPEM) en la Carrera de Derecho y he cursado diplomados en Derecho Agrario, Participación y Control Social en el Sector Ambiental y Administración Municipal; así como un Diplomado de Seguridad Nacional impartido por la Universidad de las Américas y la Embajada de Estados Unidos.

Quiero que los morelenses sepan que no soy una mujer improvisada, que llevo doce años trabajando para mi estado y mi país, que estaré muy orgullosa de representarlos en el Congreso de la Unión de manera digna y eficaz, sabedora de que la tarea de transformar a México implica un esfuerzo constante, permanente y sin descanso”, concluyó.





