Jorge Argüelles llama a la unidad de Morelos

Luego de dar un informe privado a empresarios, presidentes municipales, y funcionarios estatales, el diputado Jorge Argüelles Victorero dijo que no se hizo público porque era más bien un llamado a la unidad, y pensar antes que nada, en el bien del estado de Morelos, aunque no se trató de un destape. A pesar de las expresiones de la dirigencia de Morena y de un grupo de militantes, confió que enfrentarán el proceso juntos, una vez que las decisiones se tomen donde corresponde y no en conferencias.

Aunque la convocatoria incluyó a gente de diversos sectores, incluso partidistas, también estuvieron los integrantes del gabinete estatal, pero no fue un destape, acusó, se trató de un evento entre personalidades importantes tanto del ámbito político como líderes de la sociedad, personalidades que representan a los morelenses que han servido de vínculo para enriquecer el trabajo que el propio diputado hace y hará desde su bancada.

"El inicio de varios eventos del segundo informe, no será el único mensaje que estaremos dando sobre las actividades que hemos realizado en este año legislativo, y se lo dije a la clase política y empresarial, a sectores y organizaciones ahí presentes; necesitamos unirnos todos y dejar esa vieja práctica rancia donde el que gana, gana todo y el que pierde se dedica a fastidiar, necesitamos todos ser incluidos en un diálogo franco y abierto para sacar adelante al estado, si no lo hacemos de esa manera, no habrá otra manera en que podamos salir adelante".

En su mensaje, expuso que Cuernavaca tiene uno de los retos más grandes ya que actualmente tiene un tejido social debilitado y eso minimiza las posibilidades de un ciudad salga adelante.

Y les dijo a los presentes que estar al frente de un cargo público, trae consigo una responsabilidad cívica y una responsabilidad legal, por lo que no permitirá que lo que está pasando en la capital siga siendo la realidad de los cuernavacenses, y destacó que es inconcebible que la autoridad judicial impida despachar desde el ayuntamiento por considerar que se podría alterar información.

Cuestionado sobre el pronunciamiento de un grupo de militantes de Morena y el presidente estatal de no avalar la alianza con PES, Jorge Arguelles afirmó que confía que ese desacuerdo se pueda superar, y al final los órganos internos de ese partido podrán llegar a los acuerdos que se requieren para formalizar un frente político electoral.