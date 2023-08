Instituciones y sociedad trabajan frente a violencia a género

La violencia contra la mujer que se vive en el municipio de Cuautla es alarmante, para hacer frente a la problemática es necesario el trabajo entre instituciones de Gobierno y la sociedad, asegura Sandra Balón Narciso, directora de la Instancia de la Mujer de la heroica.

El trabajo estrecho entre la ciudadanía y las instituciones de seguridad pueden traer mayores resultados.

Balón Narciso lamentó que herramientas como el Botón de Pánico no obtuvieron una buena recepción, “piensan que no lo necesitan o que a ellas nunca les va a pasado nada, pero cuando les sucede algo y piden ayuda, cuando les preguntamos si bajaron la aplicación nos dicen que no”, contó.

Agregó que la desinformación es la causa de que estas herramientas no tengan el apoyo esperado; en Cuautla predomina la violencia familiar, con conductas machistas muy normalizadas que deben ser atendidas desde la raíz.

“Nosotros creemos que los esfuerzos que está haciendo en la lucha para erradicar la violencia depende de varios actores, desde el gobierno federal, estatal y municipal, además de que también deben estar inmersas asociaciones civiles y la propia ciudadanía”, explicó.

Finalmente, la directora llamó a la sociedad a sumarse a las acciones de prevención de la violencia, e informarse sobre las herramientas de seguridad que están a su disposición.