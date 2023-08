Inicia en Tlaltizapán curso para personas con discapacidad

La mañana de este martes 8 de agosto arrancó el campamento intensivo que la asociación "Vida Independiente" brinda a personas en silla de ruedas o con alguna discapacidad motriz. Por segundo año la sede del curso intensivo fue el balneario ejidal "Santa Isabel" del municipio de Tlaltizapán; el campamento fue convocado con el apoyo de la asociación "Generando Nuevas Fortalezas".

La asociación "Vida Independiente" se dedica a integrar social y laboralmente a las personas con discapacidad motriz, a través de rehabilitación física y sicológica, y capacitándolas en el manejo de silla de ruedas.

Juan Antonio, representante de "Vida Indepentiente" e instructor del campamento, destacó que el objetivo del curso es compartir con los asistentes la filosofía del ingeniero Santiago Velázquez Duarte, presidente y fundador de esta asociación.

“Fue el que creó todo esto y es el que ha ido dándole toda la armazón de las sillas de ruedas que ven que aquí, son sillas de práctica, que son los que usamos para que se puedan tener una mejor calidad de vida y puedan moverse más fácilmente, en comparación de unas sillas hospitalaria”, comentó Juan Antonio sobre el fundador de la asociación; agregó que para ellos es un placer brindar estos cursos en cualquier estado o municipio que los inviten.

El instructor del curso, y promotor de la filosofía de "Vida Independiente", señaló que el principal objetivo del campamento es ayudar a las personas con discapacidad motriz a lograr una vida con mayor independiencia; "que ellos se sientan independientes y puedan hacer sus actividades, que no sea nada más llegar a su estado, su municipio, con en el regidor y presidente y estirar la mano y pedir una despensa, sino todo lo contrario, que sean ellos independientes que se vuelvan personas útiles, porque adquirir la discapacidad no implica que no puede seguir trabajando, seguir estudiando o manejar un vehículo adaptado", expresó Juan Anotnio.

Juan Antonio, representante de la asociación "Vida Indepentiente" e instructor del campamento para personas con discapacidad motriz / Angelina Albarrán | El Sol de Cuernavaca

Asisten en el campamento alrededor de 50 personas, la mayoría tiene alguna discapacidad motriz, asimismo también participa personal de las Unidades Básicas de Rehabilitación de ayuntamientos de varios municipios de Morelos.

Las actividades del curso inician a las 7 de la mañana y concluyen a las 6 de la tarde; el campamento es intensivo, siendo lo primordial la práctica por parte de los asistentes. En el campamento se les enseña a trasladarse del piso a la silla, de la silla al baño, desplazarse en su casa, cambiarse de ropa en la misma silla y desplazarse libremente sin depender de otra persona.

Nancy Gómez, administradora de "Santa Isabel", por segundo año consecutivo abrió las puertas del balneario ejidal para que del 8 al 11 de agosto se lleve a cabo este campamento, en el que se incluye hospedaje y alimentos para los asistentes. .

"En el balneario Santa Isabel estamos para apoyar y abrir las puertas, pero sobre todo prepararnos en el tema para que a la gente que sufre alguna discapacidad podamos apoyarla y tener las herramientas y condiciones en las instalaciones de manera adecuada", comentó la encargada del balneario ejidal.

Nancy Gómez, administradora del balneario ejidal "Santa Isabel" de Tlaltizapán / Angelina Albarrán | El Sol de Cuernavaca





➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Únete a nuestro canal de YouTube