Incumple gobierno a profesores jubilados

Nuevamente maestros jubilados y pensionados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), saldrán a las calles ante la falta de acuerdos con autoridades educativas, pues advirtieron que de no tener una solución este día respecto del pago de Anticipo de la Prima de Antigüedad , volverán a bloquear.

Por la mañana de este miércoles, los docentes en retiro llegaron al Palacio de Gobierno para solicitar una reunión con el Secretario de Educación, Luis Arturo Cornejo Alatorre a quien demandaron una explicación del porqué más dos mil siguen sin cobrar el recurso.

"Es un anticipo de mil pesos que no han podido cobrar más de 2 mil 600 compañeros y no sabemos si es por algún error administrativo, o porque en el IEBEM no se que hayan hecho, pero ellos siguen sin cobrar", acusó la secretaria de Jubilados y Pensionados del SNTE María de Lourdes Salazar.

Dicho pago tuvo que obtener el pasado 30 de septiembre en beneficio de casi de 13 mil extrabajadores, sin embargo, no todos han podido acceder al recurso que demandaron pago inmediato.

Para el medio día, los jubilados tomaron la calle Galeana esquina Gutemberg, la cual bloquearon por el lapso de una hora, para después acordar que el jueves muy temprano acudirán al Instituto de Educación Básica del Estado (IEBEM), en donde esperan que les sea atendida su inconformidad.

De no tener respuesta, advirtieron que bloquearán las calles de la ciudad hasta que obtengan una solución. Asimismo, lametaron que la autoridad haya incumplido con el acuerdo de pagarles un anticipo de una suma que rebasa los 12 mil pesos para un total de 13 mil.

SIN RESPUESTAS

"No es posible que la administración actual tenga este tipo de adeudos, no de esta cantidad, de mil pesos por compañero, no de esta magnitud, eso nos preocupa y nos ocupa porque hay compañeros que están enfermos y ya han dado una o dos vueltas al IEBEM y no les han pagado ".





