Inconforme, el Colegio de Abogados con el nuevo presidente del TSJ

Olga Sánchez Cordero no es Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es la Secretaría de Gobernación y ella tiene la obligación de salvaguardar el orden jurídico de este país y en mi calidad de presidente del Colegio Morelense de Abogados y como abogado, digo que la señora Cordero se equivoca, como se equivocó en el caso Bonilla, al reconocer a un presidente del Tribunal Superior de Justicia como Rubén Jasso Díaz, elegido ilegalmente, señaló categórico Juan Juárez Rivas, Presidente de dicho colegio.

Juan Juárez Rivas además dijo "Los ciudadanos no podemos obedecer a ninguna autoridad que no esté nombrada de acuerdo a la Constitución y las leyes, artículo 125 de la Constitución local del estado libre y soberano de Morelos" e insistió "Los magistrados que eligieron a Felipe Jasso como presidente, me da la impresión de que les gusta más su destino laboral que la justicia y eso es muy peligroso porque los magistrados tienen una función y no la quieren ejercer" y agregó "No es honorable nombrarse y erigirse como autoridad si no es de acuerdo a la Constitución y a las leyes y eso sería incluso un motivo de destitución de esos magistrados, lo que eligieron a Felipe Jasso como presidente del TSJ".

Esto lo expresó el abogado al ser cuestionado sobre la afirmación e información difundida por el Tribunal Superior de Justicia de que en una reunión virtual de la Primera Asamblea Plenaria Ordinaria 2020 de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia-Conatrib-, encabezada por Sánchez Cordero esta reconoció a Felipe Jasso y a siete de sus homólogos, como titulares de sus respectivos tribunales al haber sido recientemente electos.

Pero tras la denuncia de ilegalidad hecha por ocho magistrados en contra del proceso de elección de Rubén Jasso, que avalaron otros ocho magistrados afines, Juan Juárez, expuso que estos últimos "Mandan muy malos mensajes a los ciudadanos porque ellos entonces son como nuestros amos y nosotros tenemos que obedecer, eso no me parece bien, creo que debe de caber la cordura en esos señores, revisar la ley, que se haga cargo el decano y que se convoque a elecciones en donde todo mundo participe, de acuerdo a la constitución y a las leyes".

Sobre la denuncia penal interpuesta en la Fiscalía General, por ejercicio indebido de la función pública hecha por los ocho magistrados disidentes, Juan Juárez, expuso que efectivamente los magistrados que hicieron la denuncia, pero señaló, "pues si tuviéramos también un Procurador o un Fiscal pues podríamos tener éxito" .

En este contexto, Juan Juárez, expuso lapidario "El problema es que el estado de Morelos en materia jurídica se está desmoronando y eso es tremendamente peligroso porque nosotros todavía debemos de someternos a la autoridad de los tribunales pero cuando se mandan esos malos mensajes es muy peligroso" y agregó que "para que yo pudiera ser magistrado uno de los requisitos fundamentales e incluso más importantes es mi honorabilidad, mi ética y mi moral, más que incluso el conocimiento, pero si estamos viendo de que cada quien se pelea por la llave de los centavos, bueno entonces qué es lo que estamos persiguiendo el dinero o la justicia".

Expuso de manera enfática que Morelos merece justicia laboral, civil, penal, administrativa, etcétera, pero si quienes fueron nombrados por el Congreso para ese fin no quieren cumplirlo, insisto, les interesa más su destino laboral, que la justicia entonces los morelenses estamos jodidos, por lo que dijo: " Si todos los abogados se pusieran los pantalones bien puestos iríamos a sacarlos porque están usurpando, si ellos están haciendo justicia por su propia mano, los ciudadanos también podemos hacerlo por eso digo que esto es muy peligroso porque puede haber una rebelión".

Por último señaló que los tribunales tienen una función, declarar la ley y si quien declara la ley fue elegido contrario a la ley pues estamos en grave riesgo todos, no tienen ningún reconocimiento, por lo que recalcó "que bueno que hay magistrados que se ponen los pantalones y que hicieron lo que hicieron, denunciar la ilegalidad, ahora tenemos un problema, estamos ahorita muy distanciados por la pandemia, pero se recobrara la normalidad y los abogados vamos a tener que hacer causa común con aquellos abogados, funcionarios con aquellos magistrados que quieren la legalidad y la seguridad jurídica en el estado".

