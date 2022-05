INAI pide a Fiscalía entregar información de sus carpetas de investigación

El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) resolvió que la Fiscalía General del Estado debe de entregar información de sus carpetas de investigación de delitos, informó Roberto Salinas de Morelos Rinde Cuentas, quien añadió que falta ver que el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) garantice su cumplimiento.

En específico se le solicitó información de todos los delitos con carpeta de investigación para el período del 2016, 2017 y 2018; los temas que Morelos Rinde Cuentas quería es número de carpeta de investigación; tipo de delito, fecha del delito; fecha de apertura de carpeta; calle, colonias y municipio; fecha que concluyó la investigación; estatus de la carpeta.

Emitió la Fiscalía General del Estado como respuesta la incidencia delictiva del fuero común 2018 y 2019*; sin embargo, el solicitante se quejó señalando que la información entregada no corresponde con lo solicitado.; por lo que el INAI resolvió que se revoca totalmente la respuesta y se instruye a la búsqueda y entrega de la información.

Roberto Salinas comentó que con la Fiscalía General del Estado tiene 15 quejas desde hace 3 años, y la información que le han solicitado son datos estadísticos, cómo el número de carpeta por municipios, y otros temas que pudieran ayudar; y que en otros estados es información pública para saber cómo está el delito y ver como avanza el trabajo de la dependencia.

Indicó que se han negado argumentando que es información clasificada, “resulta que no estamos pidiendo acceder a las carpetas, ni datos personales, sino que los datos estadísticos nos permitirán saber cómo trabaja y cuál es la eficiencia de la Fiscalía, ahí me parece que es donde no quieren transparentar, en otros estados esta ya es publica, peor en Morelos hay una gran resistencia de las fiscalías a transparentar las carpetas”.

Aseguró que existe una gran opacidad, cuentan con más recursos , que se tendría que ver una mayor eficiencia, pero si no quieren transparentar la información, muy difícilmente se van a tener datos de que estén funcionando.

Finalmente, indicó que el IMIPE debería resolver, pero ha atrasado, ha sido omiso y no le quiere entrar al tema de la justicia abierta, por lo que el llamado es a que cumplan.





