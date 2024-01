Impepac no impedirá candidaturas de deudores alimentarios

El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) no puede establecer candados para que deudores alimentarios o quienes incumplan con la Ley Tres de Tres no accedan a alguna candidatura. Sin embargo, sí pueden publicitar esta información para que la ciudadanía decida si el candidato es o no honorable, según señaló la consejera presidenta Mireya Gally Jordá.

“Este candado no se puede hacer valer porque la Sala ya dijo que no se puede quitar el derecho a ser una persona candidata por no cumplir con estas Tres de Tres”, refirió al ser cuestionada sobre si se permitirá registrar como candidatos a quienes enfrentan un proceso o señalamientos por violencia intrafamiliar o por ser deudores alimentarios.

Mireya Gally aseguró que este tipo de información la van a publicitar, y a la cual la población tendrá acceso. “Lo importante es ver que el castigo tiene que venir directamente de la ciudadanía, no de nosotros como un órgano electoral”.

Señaló que será la ciudadanía quien decida si es una persona que no cumple lo mínimo indispensable para ser honorable, y ya decidirán si le otorgan o no su voto.

“Va a estar la plataforma de Conóceles y ahí se va a poner toda la información de los candidatos, la mayor parte de la información será proporcionada por los partidos políticos”.

Además, está activo el micrositio de las personas sancionadas por no cumplir con algún punto establecido en la Tres de Tres, el cual se puede consultar en el Instituto Nacional Electoral (INE) y en el Impepac.





