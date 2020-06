Hechos históricos marcaron una generación de estudiantes

Existe una generación que inició sus estudios de nivel medio superior con el sismo del 2017 y los concluyeron en medio de la pandemia por Covid-19 y con un sismo más el día de la graduación.

Los jóvenes de casi 18 años de edad, o los que ya los cumplieron, pueden garantizar que son la generación que ha padecido más sus años de estudios; desde primer año de preparatoria hasta el último día de su vida como estudiantes de nivel medio superior vieron obstaculizada su educación por fenómenos naturales y hasta por una crisis sanitaria que impidió pudieran despedirse en persona de sus amigos, compañeros y profesores; además de realizar sus ceremonias de graduación en línea, misma que planearon por meses o hasta años.





Danna Paola Paredes, estudiante de preparatoria, refirió que lo que está sucediendo y lo que sucedió con el terremoto hizo que muchos de esta nueva generación aprendieran a valorar más las cosas que tienen, al saber que en solo cuestión de segundos pueden ocurrir catástrofes tan fuertes que les cambian la vida.

Refirió que si bien le molestó mucho y hasta llegó a odiar la emergencia sanitaria porque esperaba hacer una fiesta para celebrar su mayoría de edad y el haber egresado de la preparatoria, pero el saber que muchas personas han perdido sus trabajos, su sustento y hasta la vida, intensifica el querer ayudar dentro de sus posibilidades, “tal vez no económicamente pero sí apoyando con diferentes cosas como despensa y más. La pandemia nos está ayudando a saber que debemos de cuidar más el aspecto de la higiene y el hecho de valorar lo que tenemos, como son los estudios o el trabajo”.

La crisis del Covid-19 ha impactado no solo la vida económica y educativa de los jóvenes, sino también la parte social, teniendo que reforzar la práctica de las nuevas tecnologías para estar en contacto con sus amigos, familiares y hasta maestros; la generación Z ha padecido ansiedad, estrés y hasta incertidumbre sobre cómo será el futuro de ahora en adelante, si sus planes y metas de vida tendrán que cambiar o si llegará el punto en que podrá estabilizarse.

“Durante la pandemia me he dado cuenta de la importancia de priorizar mi salud mental, de estar bien conmigo mismo. Antes solo pensaba en graduarme y disfrutar mis vacaciones previo a la universidad, ahora lo que más me interesa es estar bien conmigo mismo, saber qué está pasando en el mundo y cómo poder formar parte de él”, explicó Manuel Montalvo, quien acaba de cumplir 18 años.

La emergencia sanitaria provocó que no pudiera festejar con sus amigos, pero sí lo pudo hacer con sus familiares que son de Guerrero, lo cual agradece porque tal vez, con los planes que tenía y de acuerdo al calendario escolar, tendría que pasar otro cumpleaños lejos de ellos.

De acuerdo a la psicóloga María Ponce, los sismos y la contingencia sanitaria generaron estrés, miedo y angustia entre los jóvenes, quienes tuvieron que permanecer en casa por completo, cambiando así su rutina; sin embargo, al ser una generación que ha padecido tanto y ha podido observar las consecuencias de estos hechos, se espera que puedan aprender a sobrellevar cambios tan difíciles, teniendo empatía y paciencia hacia el prójimo y hasta tener un cambio de valores donde el apoyo hacia los demás sea lo principal.

Dijo que para lograrlo se necesita el apoyo de sus padres, hermanos y familiares en general, ya que la educación es la clave principal para que la generación Z no olvide estas circunstancia, sino que aprenda por de ellas.