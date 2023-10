Hay negligencia generalizada en seguridad pública: Lucy Meza

Ante los más de 900 homicidios dolosos que se han registrado en Morelos, la senadora Lucía "Lucy" Meza Guzmán aseguró que existe una grave negligencia por parte de quienes tienen responsabilidad en materia de seguridad pública.

Lucía Meza lamentó la ausencia de políticas públicas que puedan contener la ola de violencia e inseguridad que se ha generado en contra de las familias morelenses, y abundó que la estrategia táctica para prevenir los delitos ha fallado.

“El tiempo nos ha dado la razón, hay una grave negligencia de parte de quienes tienen las responsabilidades en materia de seguridad pública en el estado. En Morelos nadie se siente seguro y por el contrario hay temor generalizado”, expresó la legisladora.

La Senadora indicó que desde que se dispararon los índices de inseguridad y violencia, era necesario hacer un cambio total en los responsables de la seguridad, pero de manera inexplicable se han mantenido en sus cargos.

Lucy Meza advirtió que es urgente cambiar la estrategia de seguridad, porque la violencia ya rebasó al gobierno estatal.

La legisladora morelense expuso que no es posible que, en menos de tres días, se hayan cometido 21 asesinatos violentos en distintos municipios de Morelos y no haya ni un solo detenido en flagrancia.

“Si no se hace algo en materia de seguridad de manera inmediata, si no se generan estrategias distintas habrá graves responsabilidades sobre todos los implicados. Morelos ya no aguanta más omisiones y negligencias en seguridad pública”, aseveró la Senadora.

Finalmente, Meza Guzmán afirmó que es urgente un cambio de timón en la estrategia de seguridad ante la gran cantidad de homicidios dolosos que se han registrado en lo que va del año en Morelos.





